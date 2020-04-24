Італія перевірила на коронавірус більш як 1 млн осіб: хвиля заражень знову пішла на спад

Світ 11:25, 24.04.2020 Оновлено: 11:47, 24.04.2020

В Італії кількість протестованих на коронавірус COVID-19 людей становить 1,053 млн. Причому використано було 1,58 млн тестів.

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Як повідомляє Daily Mail, статистика показує зниження щоденного числа заражених. Так, якщо 22 квітня було зафіксовано 3370 хворих на коронавірус, то 23 квітня – 2646. Щодо нових випадків, то 40% з них підтверджено в найбільш постраждалому регіоні – в Ломбардії (щоб подивитися графіки, доскрольте до кінця сторінки).

Італія перевірила на коронавірус більш як 1 млн осіб

Водночас кількість смертей за цю добу збільшилася – з 437 в середу до 464 в четвер.

Загальна кількість загиблих з моменту спалаху хвороби 21 лютого становить 25 549 осіб. Італія посідає друге місце у світі за кількістю летальних наслідків COVID-19 після США.

Для порівняння, в Україні станом на 24 квітня зробили всього 77 752 ПЛР-тестів на коронавірус, повідомив Центр громадського здоров'я.

За останню добу було отримано 477 повідомлень про нові підтверджені факти зараження. Всього в Україні зафіксовано 7647 випадків коронавірусу. З них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії по днях
Daily Mail
Кількість смертей від коронавірусу в Італії по днях
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів, введених через коронавірус. Влада поступово запустить виробництво та дозволить працювати малому бізнесу, але зміни поки зачеплять лише окремі регіони.

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