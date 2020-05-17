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17 травня • оновлено в 22:01
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Італія перемагає коронавірус: з'явилася свіжа статистика

11т
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В Італії знизився добовий показник смертності та кількості нових заражень коронавірусом. За минулу добу від COVID-19 померло 145 осіб, тоді як напередодні повідомлялося про 153.

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Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Італії. Загальна кількість померлих із початку епідемії зросла до 31 908.

В Італії знизився добовий показник смертності від коронавірусу

В Італії знизився добовий показник смертності від коронавірусу

Кількість нових випадків інфікування становить 675, добою раніше було 875.

Повідомляється також, що за останню добу з лікарень виписали 2366 осіб, напередодні було 2605 видужань. Загалом одужали 125 176 людей.

На сьогодні в Італії зафіксовано 68351 активний випадок коронавірусу. З них госпіталізовано понад 10 тис. осіб.

Всього з початку епідемії вірусом SARS-CoV-2 в Італії заразилося щонайменше 225 435 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 16 травня в Італії від коронавірусу померли 153 людини, що на тоді було найменшим показником із початку карантину.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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