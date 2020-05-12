Італія несподівано пришвидшила вихід із карантину: відкриють бари й ресторани

Влада Італії дозволила відкритися всім барам, ресторанам, перукарням і салонам краси з 18 травня – на два тижні раніше від запланованого терміну.

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Як повідомляє ANSA, таке рішення ухвалив уряд прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, погодившись із вимогами італійських регіонів про пришвидшення другої фази надзвичайної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

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У результаті регіональні уряди можуть дати згоду на відкриття вищеперелічених закладів із 18 травня, а не з 1 червня, як очікувалося спершу.

Водночас підкреслюється, що центральний уряд Італії зможе втрутитися та внести свої корективи, якщо трапиться новий спалах COVID-19.

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