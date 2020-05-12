Італія несподівано пришвидшила вихід із карантину: відкриють бари й ресторани

Влада Італії дозволила відкритися всім барам, ресторанам, перукарням і салонам краси з 18 травня – на два тижні раніше від запланованого терміну.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як повідомляє ANSA, таке рішення ухвалив уряд прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, погодившись із вимогами італійських регіонів про пришвидшення другої фази надзвичайної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.
Карантин в Італії
У результаті регіональні уряди можуть дати згоду на відкриття вищеперелічених закладів із 18 травня, а не з 1 червня, як очікувалося спершу.
Водночас підкреслюється, що центральний уряд Італії зможе втрутитися та внести свої корективи, якщо трапиться новий спалах COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
зі свого боку уряд Чехії вирішив скасувати повсюдний масковий режим на території країни починаючи з 25 травня, а також відкрити всі ресторани, зоопарки й замки для відвідувань.
Нагадаємо, у звіті Імперського коледжу Лондона побоюються, що в Італії може відбутися друга хвиля зараження та летальних випадків COVID-19 через те, що країна почала послаблювати карантин.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".