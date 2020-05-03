Італія на порозі скасування карантину: що зараз відбувається в поглиненій коронавірусом країні

З 4 травня влада Італії знімає обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19. Місцеві жителі зможуть гуляти в парках, зустрічатися з рідними, але при цьому обов'язково дотримуватися дистанції і носити медичні маски.

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Ближче до літа в країні відновлять роботу ресторанів і салонів краси. Що зараз відбувається в поглиненій коронавірусом країні – в матеріалі OBOZREVATEL.

Коронавірус в Італії

Станом на 3 травня в Італії зареєстровано 209 328 заражених коронавірусом. Вилікуватися від захворювання вдалося 79 914 пацієнтам, 28 710 осіб померли. Так, кількість жертв в Італії і Великобританії майже зрівнялася. Там зареєстровано 28 131 смертей.

За останню добу в країні зафіксували 1 900 нових випадків коронавірусної інфекції. Тому знімати карантинні обмеження в Італії будуть обережно і поступово. Так, у Мілані розробляють спеціальний проєкт про життя після коронавірусу. Для цього на сайті мера пропонують свої ідеї всі бажаючі.

Крім того, на деяких ділянках доріг у місті планують значно знизити швидкість руху транспорту. Це зроблять для того, щоб власники ресторанів могли спокійно розставляти столики на вулиці і не порушувати соціальну дистанцію.

Планується, що влітку пляжі в Італії буде відкрито, місцеві жителі зможуть відпочивати там і купатися. При цьому для безпеки все обладнання буде проходити дезінфекцію. Також там введуть обмежувальні заходи, наприклад, зменшать кількість шезлонгів і збільшать відстані між ними. Для туристів Італія, ймовірно, буде закрита до кінця 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL раніше, з'явилася статистика, скільки українців за кордоном заразилися COVID-19.