Італія може продовжити надзвичайний стан через COVID-19 до 31 січня

Італійський уряд розглядає можливість продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу, до 31 січня 2021 року.

Про це повідомляє видання ANSA. Термін дії чинного положення про надзвичайний стан спливає 15 жовтня, однак епідеміологи пропонують продовжити його на значно довший строк.

На засіданні уряду у середу, 30 жовтня, як пише видання, обговорювалась можливість продовження надзвичайного стану до кінця цього року і навіть довше – до 31 січня у зв’язку з очікуваннями тривалості епідемії.

Надзвичайний стан дає уряду більше повноважень і дозволяє оминати бюрократичні процедури в ухваленні рішень, що зазвичай потребує багато часу.

Зазначимо, протягом минулої доби в Італії зафіксований 1851 новий випадок коронавірусу і 19 смертей. Рівень зараження в останні дні відносно стабільний. Усього в країні з початку пандемії на коронавірус захворіли 315 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця міністра охорони здоров'я Італії Сандра Дзампа заявила, що розіграш чемпіонату країни з футболу необхідно зупинити через коронавірус.