Італія — лідер за смертністю: коронавірусом заражені 110 000 чоловік в світі

Станом на ранок понеділка, 9 березня, в світі коронавірусом заражені вже 110 041 чоловік. Італія стала лідером за смертністю через COVID-19.

Там інфіковані 7 375 осіб, з них 366 загинули. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.

Число загиблих різко зросла зі 154 до 366 в неділю, 8 березня.

Коронавірус DW

На другому місці за рівнем смертності від коронавірусу знаходяться США – з 472 заражених померли вже 19 осіб (4,03%). Китай залишається на третьому місці, з 80 735 інфікованих померли 3,83%. На четвертому місці за смертністю від захворювання – Іран, там померли 366 осіб (3,83%), заражені 6 566.

Всього з початку спалаху китайського коронавірусу в світі померли 3 825 осіб. При цьому 61 982 заражених вдалося вилікувати.

Карта поширення вірусу

При цьому на даний момент поширення вірусу почало сповільнюватися. Про це свідчить найменше число нових випадків зараження за добу з січня в Китаї, пише ВВС.

В суботу там було зафіксовано 40 нових випадків зараження -– це майже в два рази менше, ніж в п'ятницю. З них 27 інфікованих померли – це також найнижчий показник за більш ніж місяць, всі вони обмежені містом Ухань, де з'явився вірус.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на 8 березня випадки інфікування коронавірусом COVID-19 зафіксовані в 26 країнах Європейського Союзу. Там залишилася одна країна, в яку не дістався вірус

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