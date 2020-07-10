Італія через COVID-19 заборонила в'їзд із 13 країн: список

В Італії через пандемію коронавірусу (COVID-19) ввели тимчасову заборону на в'їзд із 13 країн, що не входять до Євросоюзу.

Із державами призупинили пряме та непряме авіасполучення, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Заборона зачепила зокрема й транзитний транспорт.

"У світі пандемія перебуває в найгострішій фазі. Ми не можемо анулювати жертви, принесені італійцями в ці місяці", – йдеться в повідомленні.

Заборонено в'їжджати до Італії людям, які за останні 14 днів відвідували: Вірменію, Бахрейн, Бангладеш, Бразилію, Боснію і Герцеговину, Чилі, Кувейт, Північну Македонію, Молдову, Оман, Панаму, Перу, Домініканську Республіку.

Відзначається, що цих держав немає в так званому зеленому списку ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії зафіксували 193 нові випадки зараження на COVID-19, але в чотирьох регіонах не виявили жодного хворого.