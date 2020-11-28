Італійців закликали залишатися вдома на Різдво: наступні кілька тижнів будуть критичними

Завдяки введеним протиепідеміологічним заходам, кількість нових випадків захворювання на коронавірус в Італії зменшується, проте італійців закликали провести різдвяні свята вдома.

Про це на пресконференції заявив керівник Вищого інституту здоров'я (Iss) Сільвіо Брусаферро, передає La repubblica. Він підкреслив, що країна знаходиться лише на півдорозі до виходу з пандемії COVID-19.

За його словами, майбутні різдвяні свята будуть унікальними, оскільки не можна буде допустити скупчень людей, а також їх традиційного масового пересування країною. При цьому як і раніше будуть обов'язкові носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції, зокрема й всередині однієї родини.

Він розповів, що аналіз епідеміологічних даних за період з 16 по 22 листопада, проведений Інститутом здоров'я і Міністерством охорони здоров'я країни, показав, що рівень небезпеки COVID-19 в 10 областях країни продовжує залишатися високим, а в 7 з них цей рівень спостерігається вже протягом трьох тижнів.

"Крива, пов'язана із зайнятістю ліжок і відділень інтенсивної терапії, поступово згладжується. У той час як рівень смертності, як і раніше дуже високий. Ми не можемо розслабитися. Якщо ми послабимо увагу через тиждень або два, крива знову піде вгору", – сказав Брусаферро.

В середньому по Італії на 100 тисяч жителів зараз припадає близько 700 випадків інфікування. Середній вік пацієнтів складає в середньому 48 років, але продовжує зростати, при тому, що середній вік померлих перевищує 80 років, сказав Брусаферро.

Відзначимо, за офіційними даними, в Італії зараз більш 787 тисяч інфікованих коронавірусом. За минулу добу їх кількість зросла на 28 352. Загальна кількість тих, що заразилися з початку пандемії становить 1 538 893, померло 53 677 осіб.

За добу, 24 листопада, в Італії померли 853 пацієнта, інфікованих коронавірусом, – це стало найбільшим добовим показником смертності в країні з кінця березня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Італії на різдвяні свята закриють лижні траси для туристів через COVID-19. У країні очікують третю хвилю пандемії і тому не можуть дозволити відновити "лижні" канікули. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав європейських лідерів до "європейської координації" в цій ситуації.