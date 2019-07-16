Італійський друг Путіна нахабно оббрехав українців: що сталося

Віце-прем'єр і глава МВС Італії Маттео Сальвіні,якого називають другом президента РФ Володимира Путіна, заявив, що його хотіло вбити "українське угруповання".

Однак, інформація про спробу організації замаху на політика не підтвердилася, повідомляє ANSA з посиланням на джерела в прокуратурі Турина.

Вбивство нібито планували ультраправі, яких затримали нещодавно в Італії з арсеналом зброї.

При цьому в повідомленні італійського агентства затримані, які нібито готували замах, були названі "проукраїнськими неонацистами", водночас як у повідомленні про обшуки у зловмисників говорилося, що вони пов'язані з бойовиками, які воюють проти ЗСУ в Донбасі.

"Спецслужби повідомили про українську групу, яка планувала замах на моє життя. Я думаю, що нічого не зробив поганого Україні, ми передали повідомлення, в цьому випадку, очевидно, це не був божевільний або фантазер. Я радий, що розкрито арсенал цих безумців", – сказав Сальвіні.

Маттео Сальвіні Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Маттео Сальвіні заявив, що має намір судитися через поширення інформації про те, що його партія просила у Росії грошей під час таємних переговорів у Москві.

Італійські ЗМІ ще в лютому 2019 року писали, що Сальвіні відвідував РФ для секретних переговорів про фінансову підтримку його ультраправої партії "Ліга" і зустрічався з віце-прем'єром Дмитром Козаком. Підтримка від Кремля нібито могла надходити через угоду з купівлі-продажу палива.

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