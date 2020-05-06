Італійські вчені заявили про винайдення першої вакцини, яка здатна нейтралізувати коронавірус COVID-19, та про плани випробувати її на людях.

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Про це написав Daily Mail. Науковці провели вакцинацію, яку розробила римська компанія Takis Biotech, на мишах та відібрали вироблені як відповідь на вірус антитіла.

Попередні результати лабораторних досліджень показали, що антитіла здатні зупинити зараження коронавірусом клітин людини.

Італійські вчені заявили про створення першої вакцини, яка вбиває COVID-19. Ілюстрація

Так, виконавчий директор компанії Луїджі Аурісіккіо заявив, що італійська команда планує розпочати випробування на людях уже восени. Водночас, за його словами, процес може бути прискорений, якщо міжнародні установи допоможуть фінансувати роботу.

"Наскільки ми знаємо, ми перші у світі поки що продемонстрували нейтралізацію коронавірусу вакциною", – наголосив вчений.

Він наголосив, що науковці сподіваються, що такий же результат покаже і тестування вакцини на людях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня в Ізраїлі заявили про створення ефективного препарату проти коронавірусу, який діє і як вакцина, і як ліки, а також активно знищує небезпечну інфекцію. Однак це не єдине творіння вчених, спрямоване на подолання пандемії. Наразі у світі розробляється понад 90 вакцин проти коронавірусу, деякі з них уже проходять клінічні випробування на людях.