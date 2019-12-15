Італійські "сардини" вийшли на масштабні протести. Фото і відео

В Італії напередодні виборів пройшли масові протести десятків тисяч людей проти одного з лідерів партії "Ліга Півночі", ексміністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

Учасники демонстрацій називають себе "сардинами", що відсилає до італійського виразу "як консервовані сардини", повідомляє BBC. Учасники руху зображують цю рибу на плакатах, одягаються в костюми сардин і приносять з собою іграшки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Учасники масових протестів "сардин" bbc.com

Рух "Сардини" виник у Болоньї після того, як 32-річний Маттіа Сантори і троє його друзів в соціальних мережах закликали всіх вийти на площу з гаслами проти "Ліги" Сальвини, яка розраховує на перемогу на виборах в регіоні Емілія-Романья. І якщо на першу акцію в Болоньї зібралося менше 15 тис. осіб, то зараз, за підрахунками поліції, в центрі Риму зібралося 40 тис. протестувальників.

Учасники масових протестів "сардин" bbc.com

Протести "сардин" bbc.com

Учасник протестів "сардин" bbc.com

Демонстранти виступають проти нетерпимості, гомофобії, націоналізма, правих екстремістів і популізму в політиці. Серед учасників заходів – представники профспілок і прихильники лівих партій. Багато хто приносить з собою плакати із зображенням риб або самі вбираються як сардини.

Учасники масових протестів "сардин" bbc.com

Учасники масових протестів "сардин" bbc.com

Учасники масових протестів "сардин" bbc.com

На площу біля базиліки Сан-Джованні-ін-Латерано в Римі вийшли студенти, пенсіонери і сім'ї з дітьми. Організатори руху "Сардини" стверджують, що вони не пов'язані з політичними партіями. Cам Сальвіні вважає, що за "сардинами" стоїть ліволіберальна Демократична партія, правляча в коаліції з популістським рухом "5 зірок".

Учасники масових протестів "сардин" bbc.com

Учасники масових протестів "сардин" bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійській Венеції 1 грудня пройшов референдум, на якому вирішувалося питання автономії і відділення від материкового промислового центру Местре.

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