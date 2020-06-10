Італійка заготовила гору оливок, поки їй робили операцію на мозку

Італійка заготовила близько 90 зелених оливок по-асколанські під час операції з видалення пухлини в лівій скроневій частці головного мозку.

60-річна жінка займалася кулінарією близько години, в цей час операційна перетворилася на подобу кухні, пише Російська служба ВВС.

Італійка готувала оливки по-асколанські під час операції на мозку

Видання відзначає, що сучасна медицина дозволяє робити такі операції без наркозу за допомогою ультразвуку. Окремі ділянки мозку відповідають за рухові функції, мова, зір і пам'ять, тому дуже важливо не пошкодити здорові тканини. Лікарі просять пацієнтів не відключатися і реагувати на зовнішні подразники. У цей момент вони розмовляють з медиками, деякі дивляться мультфільми або грають на музичних інструментах.

"Це дозволяє нам контролювати стан пацієнта, поки ми працюємо над його мозковими функціями, щоб точно знати, що ми робимо", – пояснив нейрохірург Роберто Тріньяні.

Раніше кулінарією під час операції ніхто не займався. Загалом вона тривала близько 2,5 годин і завершилася успішно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Британії під час операції з видалення пухлини з мозку музикантка симфонічного оркестру грала на скрипці.