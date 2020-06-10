Італійка заготовила гору оливок, поки їй робили операцію на мозку
Італійка заготовила близько 90 зелених оливок по-асколанські під час операції з видалення пухлини в лівій скроневій частці головного мозку.
60-річна жінка займалася кулінарією близько години, в цей час операційна перетворилася на подобу кухні, пише Російська служба ВВС.
Видання відзначає, що сучасна медицина дозволяє робити такі операції без наркозу за допомогою ультразвуку. Окремі ділянки мозку відповідають за рухові функції, мова, зір і пам'ять, тому дуже важливо не пошкодити здорові тканини. Лікарі просять пацієнтів не відключатися і реагувати на зовнішні подразники. У цей момент вони розмовляють з медиками, деякі дивляться мультфільми або грають на музичних інструментах.
"Це дозволяє нам контролювати стан пацієнта, поки ми працюємо над його мозковими функціями, щоб точно знати, що ми робимо", – пояснив нейрохірург Роберто Тріньяні.
Раніше кулінарією під час операції ніхто не займався. Загалом вона тривала близько 2,5 годин і завершилася успішно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Британії під час операції з видалення пухлини з мозку музикантка симфонічного оркестру грала на скрипці.