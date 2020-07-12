Истории бизнесменов.

Даже в Украине не все знают, что основатель WhatsApp и миллиардер Ян Кум - украинский эмигрант.

Сейчас Ян Кум живет в Калифорнии. Но до эмиграции 16-летнего Яна в Америку в 1992 году он жил в г. Фастове Киевской области. После смерти отца Яна (Бориса Кума) семья решилась на эмиграцию. Но и после переезда с мамой и бабушкой в США жили они опять крайне скромно. Ян учился, но вынужден был подрабатывать уборщиком в продуктовом магазине.

В 18 лет Ян увлёкся программированием и поступил в Университет Сан Хосе. Но через год вынужден был бросить учебу - ведь ему предложили "работу мечты" – в поисковике Yahoo. Там он начал осваивать интернет-индустрию и подружился с Брайаном Эктоном, ставшим впоследствии его партнером.

До 2007 года Ян работал в Yahoo, неплохо зарабатывал, но все-же решил уйти. Дальше последовала попытка устроиться в Facebook, которая, несмотря на опыт работы в Yahoo, оказалась провальной. Поэтому Ян решил заняться собственными проектами.

Пишут, что когда в 2009 в руки Кума попал один из первых iPhone, он сразу сообразил, что App Store может иметь огромные возможности. Поэтому вместе с другом Эктоном он создал мобильное приложение WhatsApp для обмена сообщениями, которое должно заменить SMS. WhatsApp получил успех в App Store, поэтому впоследствии Кум перепрофилировал ее в мессенджер, который в первый же год получил более 250 тысяч пользователей.

Есть, кстати, версия о том, что поначалу заставило Ян Кума задуматься над идеей WhatsApp. По словам Джима Гетца из Sequoia Capital из-за трудного финансового положения молодой Кум стремился поддерживать отношения с родственниками в Украине, что впоследствии развилось в идею создания приложения для свободного общения по всему миру.

Вскоре проекту начал присматриваться Google. И предложил купить мессенджер за миллиард (!) долларов. Основатели отказались.

Ну а в 2014 году программу скачало более 400 миллионов людей и WhatsApp стал самым популярным мессенджером в мире и превращался во всемирный гигантский феномен. В 2014 году потери сотовых операторов оценивались в $33 млрд из-за того, что их клиенты бесплатно пользовались WhatsApp вместо SMS.

Google продолжал "повышать ставки" и увеличил сумму до 10 (!) миллиардов долларов, но в 2014 году поступило невероятное предложение от Facebook. Ян Кум и Брайан Эктон согласились продать WhatsApp Цукербергу, так как он предложил огромные деньги. Они заявили: "Он сделал нам предложение, от которого мы не могли отказаться". Сумма этой сделки оценивается в $19 млрд.

Подписание сделки по желанию Яна состаялась в пустом помещении бывшей организации социальной поддержи. Теперь там, где он когда-то стоял в очереди за талонами на еду, талантливый программист получил миллиарды. Ян Кум​ и Брайан Эктон, которых когда-то Цукерберг не взял на работу как неперспективных, вошли в совет директоров Facebook и продолжили работать в WhatsApp, продолжая развивать его.

Так приложение сделало своих основателей миллиардерами. Состояние Яна Кума на тот момент оценили в 6,8 млрд.$. Кроме того он остался главным исполнительным директором компании WhatsApp.

Почему WhatsApp "выстрелил"? Популярность его обусловлена простотой его использования, "юзерфрендли" интерфейсом и наличием только необходимых функций. Ничего лишнего – вот краеугольный камень WhatsApp. Ян Кум всегда придерживался этого принципа и даже когда Facebook позволили своим пользователям играть в онлайн-игры, он ответил, что люди запускают мессенджер не для того, чтобы играть, а для общения. Инфраструктура WhatsApp позволяет 1 программисту обслуживать 14 миллионов пользователей и сохранять количество сотрудников компании в пределах трех сотен. Благодаря этому издержки на содержание штата значительно меньше, чем у того же Facebook или Твиттера.

Получить же 1,3 – миллиардную аудиторию удалось за счет добавления возможности обмениваться файлами, фото видео, сквозного шифрования переписки, фото-статусов и дальнейшей доработки приложения, которая проводится с учетом пожеланий пользователей.

И все-же в мае 2018 Ян Кум решил уйти из компании, которую сам же и создал. Также он покинул Совет директоров Facebook. По сообщению американских СМИ, у Кума возник серьезный конфликт с владельцем Facebook Марком Цукербергом из-за скандала с утечкой данных пользователей. По той же причине в ноябре 2017 г. ушёл из компании и другой создатель WhatsApp, Брайан Эктон.

По словам Яна , прошедшие годы стали удивительным путешествием с лучшими людьми.

"Но мне пора двигаться дальше. Я ухожу в то время, когда люди используют Whatsapp в большей степени, чем я мог себе представить. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным", — написал тогда Кум на своей странице в Facebook. О конфликте с Цукербергом не вспоминал. Он объяснил свое увольнение желанием заниматься другими вещами, которые его захватывают: "Буду коллекционировать раритетные Porsche, возиться с тачками и играть в алтимат-фрисби".

По состоянию на февраль 2020 года он занимает 147 позицию в рейтинге Forbes. Состояние Кума составляет 10,4 миллиарда долларов.