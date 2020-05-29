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29 травня • оновлено в 21:37
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Історичний запуск Crew Dragon знову можуть скасувати: названо найсприятливіший час

2.1т
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Нова спроба запуску космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX може не відбудуться ані 30, ані 31 травня.

Це пов'язано з продовженням в районі космодрому проливними дощами і купчасто-дощовими хмарами, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на метеопрогноз ВВС США.

Історичний запуск Crew Dragon знову можуть скасувати: названо найсприятливіший час

Повторна спроба запустити космічний корабель запланована на 30 травня, однак її ймовірність становить 50%.

Третя спроба запланована на 31 травня. Згідно прогнозу 45-ї авіаційної ескадрильї Космічного командування ВПС США, яка обслуговує космодром на мисі Канаверал в штаті Флорида, у неділю погода сприятиме проведенню старту на 60%.

Найбільш сприятливою для запуску може бути погода в червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через погодні умови перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon, який мав відбутися 27 травня о 23:33, скасували. Його перенесли на іншу дату – 30 травня на 22:22.

У мережі відразу ж почали жартувати з приводу невдалого старту.

Нагадаємо, що SpaceX вперше відправить у космос корабель з людьми на борту і вперше з 2011 року людей до Міжнародної космічної станції відправлять не на російському "Союзі".

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
космос SpaceX
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