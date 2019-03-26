"Історичний розлад!" Захарова зганьбилася їдким постом про Венесуелу

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова недоречно продемонструвала "дотепність", критикуючи заклик США, адресований Москві, не розпалювати обстановку у Венесуелі.

Зокрема радник президента США з національної безпеки Джон Болтон зазначив, що Росії слід приєднатися до міжнародної спільноти, щоб надати підтримку народу Венесуели. Захарова процитувала його слова на своїй сторінці у Facebook, супроводивши їх їдким коментарем.

"США надсилають продовольство і медикаменти, щоб допомогти народу Венесуели. Замість того, щоб посилати ядерні бомбардувальники і спеціальні сили, щоб надати допомогу корумпованому диктатору, Росія повинна працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб підтримати народ Венесуели. США не терпітимуть втручання ворожих держав у досягнення загальних цілей країнами Західної півкулі — демократії, безпеки та верховенства права", — наводить спікер МЗС РФ слова Болтона.

Марія Захарова Скріншот відео

Після цього вона вибухнула звинуваченнями США і Великобританії в організації революції у Венесуелі і нібито провокації громадянської війни.

"Хотіла б нагадати Джону Болтону: якщо одна велика країна Західної півкулі припинить цькувати народ Венесуели санкціями, а друга країна Східної півкулі і ціла низка міжнародних банківських структур розблокують мільярди доларів венесуельських грошей на своїх рахунках, то венесуельці й самі зможуть купити собі медикаменти і продовольство без допомоги "доброго Вашингтона". А то провізія з характерною позначкою "від дядька Сема" викликає в регіоні історичний розлад", — вибухнула обуреннями скандальна Захарова.

"Це ж треба: спочатку "колективні будівельники демократії й захисники верховенства права" поцупили у Каракаса $30 млрд, обклали санкціями, а тепер з панського плеча вітамінки підкидають!" — не вгамовувалася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова нарвалася на шквал критики брехливим постом про революцію у Венесуелі. Користувачі розгромили її за лицемірство і нахабну брехню про чужу країну.

Також спікер МЗС РФ заявила, що революція у Венесуелі повністю ідентична тій, яка сталася в Україні у 2014 році. За її словами, зміна влади в обох країнах нібито сталася після силового втручання Заходу та організації "держперевороту".

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