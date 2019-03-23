Історичний момент: сім країн світу створили новий політичний блок

У Південній Америці на тлі венесуельської кризи створили новий політичний блок — PROSUR. Із нього виключені соціалістичні Венесуела і Болівія.

Рішення було прийнято на саміті в чилійському Сантьяго, повідомляє "РБК". Членами нового регіонального об'єднання стануть Аргентина, Бразилія, Колумбія, Чилі, Еквадор, Парагвай і Перу (при цьому вказується, що країни будуть всебічно підтримувати нового лідера Венесуели Хуана Гуайдо і його країна частково також є членом). "Це буде об'єднання з твердою і чіткою прихильністю до демократії, свободи і поваги прав людини", — заявив президент Чилі Себастьян Піньєра.

Нова організація може замінити собою регіональний блок UNASUR (Союз південноамериканських націй), створений у 2008 році. У цей блок, крім нинішніх учасників PROSUR, входила Венесуела, Болівія і кілька інших держав.

"112 Україна"

Тепер із 12 держав у UNASUR залишилися лише п'ять: Болівія, Гайана, Сурінам, Уругвай і Венесуела.

На саміті нового блоку не був присутній самопроголошений глава Венесуели Хуан Гуаідо. Незважаючи на це, в своєму Twitter він висловив повну підтримку нової ініціативи. "Сьогодні народжується PROSUR, новий механізм інтеграції наших народів, без політичної ідеології, прозорий і заснований на свободі і демократії", — написав він.

Hemos abierto una nueva etapa en las relaciones de Venezuela con nuestra región.



Hoy nace #Prosur, un nuevo mecanismo para la integración de nuestros pueblos , sin ideología política, transparente y basado en la Libertad y la Democracia de nuestras naciones . https://t.co/98eSl8Y38m - Juan Guaidó (@jguaido) 22 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив у країні режим надзвичайного стану у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії.

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