Історична зустріч Трампа і Ина: як це було. Яскраві фото

У вівторок, 12 червня, в Сінгапурі відбулися історичні переговори між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Їх особиста зустріч тривала 38 хвилин. Обидва лідери залишилися задоволеними переговорами. Зокрема, Кім Чен Ин навіть назвав їх "науковою фантастикою".

Далі вони продовжилися у розширеному складі.

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як це було в фотографіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери США і КНДР за підсумками зустрічі в Сінгапурі підписали підсумкову угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу.