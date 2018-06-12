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Історична зустріч Трампа і Ина: як це було. Яскраві фото

1.3тЧитати новину російською

У вівторок, 12 червня, в Сінгапурі відбулися історичні переговори між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Їх особиста зустріч тривала 38 хвилин. Обидва лідери залишилися задоволеними переговорами. Зокрема, Кім Чен Ин навіть назвав їх "науковою фантастикою".

Далі вони продовжилися у розширеному складі.

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OBOZREVATEL пропонує подивитися, як це було в фотографіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери США і КНДР за підсумками зустрічі в Сінгапурі підписали підсумкову угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Сінгапур
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