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Історична зустріч: Трамп оголосив нове рішення про переговори з КНДР

17.2тЧитати новину російською

Президент США Доналд Трамп вважає можливою зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на саміті 12 червня.

США веде переговори з представниками Північної Кореї, передає Channel NewsAsia.

"Ми подивимося, що відбуватиметьться, і ведемо переговори. Це може бути навіть 12... Ми хочемо це зробити", - заявив Трамп на зустрічі з кореспондентами.

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Як писав OBOZREVATEL, Трамп скасував зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка була запланована на 12 червня.

У США заговорили про скасування зустрічі з Кім Чен Ином ще 22 травня.

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