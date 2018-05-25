Історична зустріч: Трамп оголосив нове рішення про переговори з КНДР

Президент США Доналд Трамп вважає можливою зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на саміті 12 червня.
США веде переговори з представниками Північної Кореї, передає Channel NewsAsia.
"Ми подивимося, що відбуватиметьться, і ведемо переговори. Це може бути навіть 12... Ми хочемо це зробити", - заявив Трамп на зустрічі з кореспондентами.
Як писав OBOZREVATEL, Трамп скасував зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка була запланована на 12 червня.
У США заговорили про скасування зустрічі з Кім Чен Ином ще 22 травня.