Історична зустріч Кім Чен Ина з Трампом: усі подробиці

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прилетів на саміт до Сінгапуру для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

За інформацією Bloomberg, Трамп хоче провести з Кім Чен Ином приватну зустріч.

Президент США має намір поговорити з колегою лише у присутності перекладачів. Глава Білого дому вважає, що "з першої ж хвилини" визначить, "чи відбудеться щось позитивне" і наскільки серйозно налаштований Кім Чен Ин щодо денуклеаризації півострова. Американський президент наголошує, що ця мить стане вирішальним фактором для укладання домовленостей.

Зазначається, що політики обговорять "нові відносини" двох країн. Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК.

"Це і питання щодо встановлення нових відносин між КНДР і США відповідно до вимог нової епохи та створення перманентної і міцної мирної системи на Корейському півострові, питання щодо здійснення денуклеаризації Корейського півострова тощо", - йдеться у повідомленні ЦТАК.

Пізніше до Трампа і Кім Чен Ина приєднаються інші члени делегацій обох країн. Повідомляється, що на зустрічі будуть присутні радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і молодша сестра Кім Чен Ина - Кім Е Чжон.

Також стало відомо, що Кім Чен Ин запросив Трампа продовжити саміт у Пхеньяні в липні. Про це повідомляє газета Чуна Ільбо з посиланням на джерела.

За інформацією видання, сторони захотіли продовжити переговори. Запрошення до Пхеньяна міститься у листі, який завдувач відділом єдиного фронту Трудової партії КНДР Кім Йон Чхоль передав Трампу 1 червня.

У ЗМІ також повідомляється, що Кім Чен Ин отримає у відповідь запрошення - якщо переговори пройдуть успішно, третій раунд саміту може відбутися у вересні у Вашингтоні.

У Сінгапурі біля трапа літака Кім Чен Ина зустрів глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан.

Літак авіакомпанії Air China з Кім Чен Ином на борту вилетів з Пхеньяна в суботу о 07:04 ранку за місцевим часом (1:04 за Києвом. - Ред.). Крім того, з цим літаком летіли ІЛ-62, а також ІЛ-76.

За інформацією Сеула, першим з Пхеньяна вилетів Іл-76, потім полетів китайський Boeing, а третім йшов ІЛ-62.

Після приземлення Кім Чен Ин вирушив до готелю St. Regis, де проживатиме північнокорейська делегація. Серед місцевих жителів він отримав назву "шестизірковий". Мінімальна вартість проживання за ніч - від $350, а президентський номер коштуватиме від $8 тис. Президент США розташувався буквально у 500 м від Кім Чен Ина - в готелі Shangri-La.

Кім Чен Ин прибув до готелю на чорному броньованому Mercedes із тонованими шибками у супроводі десятків автомобілів і мотоциклістів. Автомобіль супроводжували 10 охоронців.

Очікується, що до американо-північнокорейського саміту з кожним із лідерів окремо зустрінеться і поспілкується прем'єр-міністр Сінгапуру. Зустріч же Дональда Трампа з Кім Чен Ином розпочнеться 12 червня о 9 годині ранку за місцевим часом, передає "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином.