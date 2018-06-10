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Історична зустріч Кім Чен Ина з Трампом: усі подробиці

28.8тЧитати новину російською

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прилетів на саміт до Сінгапуру для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

За інформацією Bloomberg, Трамп хоче провести з Кім Чен Ином приватну зустріч.

Президент США має намір поговорити з колегою лише у присутності перекладачів. Глава Білого дому вважає, що "з першої ж хвилини" визначить, "чи відбудеться щось позитивне" і наскільки серйозно налаштований Кім Чен Ин щодо денуклеаризації півострова. Американський президент наголошує, що ця мить стане вирішальним фактором для укладання домовленостей.

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Про що поговорять Трамп і Кім Чен Ин: названа головна тема

Зазначається, що політики обговорять "нові відносини" двох країн. Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК.

"Це і питання щодо встановлення нових відносин між КНДР і США відповідно до вимог нової епохи та створення перманентної і міцної мирної системи на Корейському півострові, питання щодо здійснення денуклеаризації Корейського півострова тощо", - йдеться у повідомленні ЦТАК.

Пізніше до Трампа і Кім Чен Ина приєднаються інші члени делегацій обох країн. Повідомляється, що на зустрічі будуть присутні радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і молодша сестра Кім Чен Ина - Кім Е Чжон.

Також стало відомо, що Кім Чен Ин запросив Трампа продовжити саміт у Пхеньяні в липні. Про це повідомляє газета Чуна Ільбо з посиланням на джерела.

За інформацією видання, сторони захотіли продовжити переговори. Запрошення до Пхеньяна міститься у листі, який завдувач відділом єдиного фронту Трудової партії КНДР Кім Йон Чхоль передав Трампу 1 червня.

У ЗМІ також повідомляється, що Кім Чен Ин отримає у відповідь запрошення - якщо переговори пройдуть успішно, третій раунд саміту може відбутися у вересні у Вашингтоні.

У Сінгапурі біля трапа літака Кім Чен Ина зустрів глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан.

Літак авіакомпанії Air China з Кім Чен Ином на борту вилетів з Пхеньяна в суботу о 07:04 ранку за місцевим часом (1:04 за Києвом. - Ред.). Крім того, з цим літаком летіли ІЛ-62, а також ІЛ-76.

За інформацією Сеула, першим з Пхеньяна вилетів Іл-76, потім полетів китайський Boeing, а третім йшов ІЛ-62.

Після приземлення Кім Чен Ин вирушив до готелю St. Regis, де проживатиме північнокорейська делегація. Серед місцевих жителів він отримав назву "шестизірковий". Мінімальна вартість проживання за ніч - від $350, а президентський номер коштуватиме від $8 тис. Президент США розташувався буквально у 500 м від Кім Чен Ина - в готелі Shangri-La.

Кім Чен Ин прибув до готелю на чорному броньованому Mercedes із тонованими шибками у супроводі десятків автомобілів і мотоциклістів. Автомобіль супроводжували 10 охоронців.

Очікується, що до американо-північнокорейського саміту з кожним із лідерів окремо зустрінеться і поспілкується прем'єр-міністр Сінгапуру. Зустріч же Дональда Трампа з Кім Чен Ином розпочнеться 12 червня о 9 годині ранку за місцевим часом, передає "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Сінгапур
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