Іспанці влаштували протест через посилення карантину. Фото та відео

Сотні людей в іспанській столиці Мадриді вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти обов'язкового носіння масок, незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус в країні.

Як повідомляє France24, протестуючі зібралися на площі Плаза-де-Колон. Вони тримали в руках плакати з гаслами "Вірусу не існує", "Маски вбивають", "Ми не боїмося" (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Акція протесту проти посилення карантину в Мадриді

Зазначається, що акція привернула прихильників теорій світових змов і противників вакцинації.

Іспанці вийшли проти обов'язкового носіння масок

Багато хто з учасників були без захисних масок, незважаючи на те, що це суперечить постанові уряду, яке зобов'язує носити їх в громадських місцях.

Протестувальники вважають, що "маски вбивають"

Двома днями раніше уряд оголосив про посилення карантинних заходів для стримування епідемії коронавірусу.

Іспанці висловили протест проти посилення карантинних заходів

Серед таких заходів – закриття нічних клубів, дискотек, заборона на куріння в громадських місцях, де не можна дотримуватися дистанції у два метри між людьми.

Багато учасників протесту в Мадриді були без масок

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відносного затишшя в країнах Західної Європи зросла кількість нових випадків інфікування коронавірусом. На думку епідеміологів, це свідчить про другу хвилю пандемії. Найбільше їх зафіксовано в Іспанії, Німеччині, Франції та Румунії.