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Іспанці влаштували протест через посилення карантину. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
1,2 т.
У Мадриді вийшли на протест проти носіння масок

У Мадриді вийшли на протест проти носіння масок.

Сотні людей в іспанській столиці Мадриді вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти обов'язкового носіння масок, незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус в країні.

Як повідомляє France24, протестуючі зібралися на площі Плаза-де-Колон. Вони тримали в руках плакати з гаслами "Вірусу не існує", "Маски вбивають", "Ми не боїмося" (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Акція протесту проти посилення карантину в Мадриді

Акція протесту проти посилення карантину в Мадриді

Зазначається, що акція привернула прихильників теорій світових змов і противників вакцинації.

Іспанці вийшли проти обов'язкового носіння масок

Іспанці вийшли проти обов'язкового носіння масок

Багато хто з учасників були без захисних масок, незважаючи на те, що це суперечить постанові уряду, яке зобов'язує носити їх в громадських місцях.

Протестувальники вважають, що "маски вбивають"

Протестувальники вважають, що "маски вбивають"

Двома днями раніше уряд оголосив про посилення карантинних заходів для стримування епідемії коронавірусу.

Іспанці висловили протест проти посилення карантинних заходів

Іспанці висловили протест проти посилення карантинних заходів

Серед таких заходів – закриття нічних клубів, дискотек, заборона на куріння в громадських місцях, де не можна дотримуватися дистанції у два метри між людьми.

Багато учасників протесту в Мадриді були без масок

Багато учасників протесту в Мадриді були без масок

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відносного затишшя в країнах Західної Європи зросла кількість нових випадків інфікування коронавірусом. На думку епідеміологів, це свідчить про другу хвилю пандемії. Найбільше їх зафіксовано в Іспанії, Німеччині, Франції та Румунії.

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ІспаніяКоронавірус
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