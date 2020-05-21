Іспанію витіснили з трійки лідерів за COVID-19
Бразилія станом на 21 травня обігнала Іспанію за кількістю тих, хто заразився коронавірусом і вийшла на третє місце в світовому рейтингу.
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Про це свідчать дані сайту Worldometers. Показники захворюваності у цих країнах тепер виглядають так: 293 357 випадків проти 279 524.
Крім того, 20 травня Бразилія практично зрівнялася зі США за кількістю нових випадків інфікування COVID-19: 21 472 випадки і 21 408 відповідно.
Відзначимо, що в Бразилії небезпечна хвороба вже забрала життя майже 19 тисяч пацієнтів. Одужати вдалося більш, ніж 116 тисячам осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що у всьому світі 20 травня зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом з початку пандемії – 106 тисяч. Майже 2/3 цих випадків були зареєстровані лише у чотирьох країнах.