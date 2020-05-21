Іспанію витіснили з трійки лідерів за COVID-19

Вікторія Довгань Світ 05:45, 21.05.2020 Оновлено: 05:45, 21.05.2020

Бразилія станом на 21 травня обігнала Іспанію за кількістю тих, хто заразився коронавірусом і вийшла на третє місце в світовому рейтингу.

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Про це свідчать дані сайту Worldometers. Показники захворюваності у цих країнах тепер виглядають так: 293 357 випадків проти 279 524.

Коронавірус у світі

Крім того, 20 травня Бразилія практично зрівнялася зі США за кількістю нових випадків інфікування COVID-19: 21 472 випадки і 21 408 відповідно.

Відзначимо, що в Бразилії небезпечна хвороба вже забрала життя майже 19 тисяч пацієнтів. Одужати вдалося більш, ніж 116 тисячам осіб.

Бразилія обігнала Іспанію в статистиці коронавірусу
Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що у всьому світі 20 травня зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом з початку пандемії – 106 тисяч. Майже 2/3 цих випадків були зареєстровані лише у чотирьох країнах.

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