Іспанію атакував новий вірус: госпіталізували 16 осіб.

В іспанській автономній громаді Андалусія виявлено 18 випадків менінгоенцефаліту, спричиненого невідомим вірусом.

Про це повідомила пресслужба департаменту охорони здоров'я регіону. Відзначається, що 16 осіб потребували госпіталізації, п'ятеро з них перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Ще двоє інфікованих лікуються вдома під наглядом лікарів.

Уряд Андалусії задіяв спеціальний протокол, щоб взяти під контроль і уникнути подальшого поширення захворювання, яке, однак, не передається від людини до людини, зазначено в повідомленні.

За даними газети ABC, захворювання може бути пов'язане з укусами комарів виду aedes japonicus, які є переносниками вірусу лихоманки Західного Нілу.

Менінгоенцефаліт – запалення оболонок і речовини головного мозку, може торкнутися спинного мозку, викликаючи параліч. Клінічна картина захворювання менінгоенцефаліту дуже схожа з менінгітом. Хворі скаржаться на головний біль, нудоту, озноб, блювоту, високу температуру тіла. Захворювання починається гостро. Можливий короткий продромальний період (кілька годин).

Як писавOBOZREVATEL, у Південній Кореї повідомили, що виявили новий коронавірус, який мутував. У країні було зафіксовано три нові випадки зараження мутованим вірусом.