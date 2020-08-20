Іспанія знову стала епіцентром COVID-19 у Західній Європі

В Іспанії за минулу добу, 19 серпня, підтвердили 3 715 нових випадків зараження коронавірусом.

Це стало новим антирекордом по добовому приросту з моменти виходу країни з карантину, повідомляє El Pais.

На сьогоднішній день в Іспанії найвищий показник випадків захворювання в Західній Європі. Відзначається, що найбільше хворих зафіксували в Мадриді – 1 535. За добу в країні було 14 летальних випадків, днем раніше повідомлялося про 21 жертву.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що за тиждень від вірусу померла 131 особа. Загальна кількість випадків зараження досягла 370 867 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, розвідка США звинуватила владу Уханя в приховуванні спалаху COVID-19.

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