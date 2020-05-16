Іспанія закрила кордони до 15 червня: кому дозволено в'їзд

В Іспанії з 16 травня до 15 червня через пандемію коронавірусу COVID-19 обмежили правила для в'їзду в країну.

Видання el Pais повідомляє, що згідно з рішенням уряду в'їзд в Іспанію дозволено певним категоріям громадян.

Від сьогодні в'їзд дозволений тільки медикам, працівникам будинків для літніх людей, дипломатам і жителям прикордонних регіонів інших країн, що працюють в Іспанії.

COVID-19 в Іспанії

Також іспанська влада може допустити в країну транзитних пасажирів, які є постійними жителями Шенгенської зони (30 країн, включаючи членів ЄС, Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн, Швейцарію та Андорру).

При цьому влада може відмовити у в'їзді в країну громадянам ЄС та їхнім родичам з міркувань громадської охорони здоров'я, якщо вони не "зареєстровані як резиденти Іспанії або прямують безпосередньо до місця свого проживання в іншій державі-члені, асоційованій з Шенгеном, або в Андоррі".

Винятки можливі лише для "подружжя громадянина Іспанії або партнера зі схожих стосунків, зареєстрованим у державному реєстрі, для дітей і батьків, які проживають із громадянином".

Зазначимо, що в Іспанії зареєстровано понад 274 тисячі випадків зараження COVID-19, летальних випадків понад 27 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії коронавірус вразив 5% населення країни. При цьому в різних регіонах статистика захворюваності істотно відрізняється.

Також стало відомо, що кордони Іспанії відкриють для іноземних туристів не раніше за літо 2021 року через пандемію СOVID-19.