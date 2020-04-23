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23 квітня • оновлено в 08:57
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Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан: на COVID-19 хворі понад 200 тисяч

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Іспанія в середу, 22 квітня, вже втретє продовжила надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

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На засіданні парламенту 269 депутатів проголосували за, проти – 60, утрималися – 16. Більшість народних обранців стежила за засіданням і голосувала онлайн, у залі конгресу були присутні лише кілька десятків осіб, передає CNN.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його уряд впроваджує систему контролю для туристів, щоб уникнути більшої кількості хворих.

Педро Санчес у парламенті

Педро Санчес у парламенті

CNN

Глава уряду повідомив, що новий, продовжений надзвичайний стан буде відрізнятися від попереднього, оскільки деякі обмеження будуть поетапно зупинені, залежно від еволюції вірусу.

Іспанія продовжила надзвичайний стан

Іспанія продовжила надзвичайний стан

yenicag.ru

Попереднє пом'якшення карантину в Іспанії вже погоджено. Після тижнів вдома з 26 квітня дітям буде дозволено виходити з дому на прогулянку. Остаточне пом'якшення карантину почнеться в другій половині травня.

Надзвичайний стан в Іспанії вперше оголосили 14 березня. Ця країна посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19, тут введено найсуворіші в Європі обмеження на пересування.

Іспанія продовжила надзвичайний стан: на COVID-19 хворі понад 200 тисяч

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії заявили, що відкриють кордони для іноземних туристів не раніше як влітку 2021 року.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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