У середу, 20 травня, парламент Іспанії вп'яте продовжив надзвичайний стан через коронавірусну хворобу COVID-19.

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Як повідомляє El Pais, режим НС в країні триватиме щонайменше до 7 червня.

Парламент Іспанії продовжив "коронавірусний" НС

"Шлях, яким ми йдемо, є єдиним, який може перемогти вірус. Спасибі всім членам парламенту, які підтримали надзвичайний стан, оскільки своїм голосом вони врятували тисячі життів", – заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

За його словами, потрібно утримувати жорсткий контроль над ситуацією з охороною здоров'я тоді, коли країна починає послаблювати обмеження й відновлювати економічну діяльність.

Надзвичайний стан дає уряду повноваження обмежувати конституційні права, такі як вільне пересування та збори громадян.

У більшій частині Іспанії знову відкрилися невеликі магазини, але подорожі між провінціями залишаються суворо обмеженими.

Станом на 21 травня в країні зафіксовано 279 524 випадки коронавірусу, з них 27 888 – із летальним результатом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бразилія станом на 21 травня обігнала Іспанію за кількістю заражених коронавірусом і вийшла на третє місце в світовому рейтингу.

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