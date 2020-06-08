Іспанія вийшла на фінішну пряму зі зняття карантину: свіжі дані

Іспанські Мадрид і Барселона з 8 червня перейшли на передостанній етап ослаблення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляє Barcelona.cat, план уряду Іспанії включає в себе кілька етапів – від нульового до третього.

Мадрид і Барселона перейшли на передостанній етап ослаблення обмежень

Мадрид і Барселона перейшли на другий етап, на якому все ще не можна виїжджати за межі своїх провінцій, проте зникають тимчасові інтервали для прогулянок і занять спортом на вулиці.

Дозволяються зустрічі з близькими – 15 осіб максимум. Кафе і ресторани тепер можуть обслуговувати клієнтів усередині закладів, а не тільки на терасах. Але одночасно може бути зайнято не більше 40% від звичайного числа столиків.

Знову відкриваються для відпочинку пляжі і басейни, дозволено відновити діяльність торговим центрам, театрам, кінотеатрам, спортзалам з обмеженням на одночасне відвідування осіб.

Також можна відсвяткувати весілля, проте число запрошених не повинно перевищувати 50 осіб, якщо церемонія проходить в закритому приміщенні.

На останньому, третьому етапі пом'якшення обмежень, на який з понеділка перейшли 52% жителів Іспанії, вводяться додаткові послаблення для кафе, барів, готелів.

Крім того, можна збиратися групами до 20 осіб, дозволено відновити діяльність казино, можуть відкритися дискотеки, проте без зон для танців.

При цьому підприємствам все ще рекомендується в міру можливості дозволити своїм співробітникам працювати у віддаленому режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові офіційні дані в Іспанії показали, що в пік поширення коронавірусу в країні зареєстрували 17 тисяч "непояснених" смертей.

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