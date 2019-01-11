В Испании, как и в ряде других стран, просматривается рост электоральной поддержки ультра-правых.

В частности это можно наблюдать в южной автономной области Испании - Андалусии (столица Севилья).Это самая густонаселенная область Испании, где проживает 8,4 млн жителей, что составляет 18% от населения страны.

Избиратели в Андалусии в декабре делегировали голоса ультраправой партии Vox, в результате чего партия получила 12 мест в парламенте. Впервые с 1975 года, после смерти диктатора Франсиско Франко.

Левые в лице партии "Вперед, Андалусия" получили 17 мест.

Народная партия (получившая 26 мест) и партия "Сьюдаданос" ("Граждане", получившая 21 место) заключили соглашение о разделе власти после того, как правящая Социалистическая партия (ИСРП) потерпела серьезный удар на выборах.

Пакт направлен на то, чтобы положить конец 36 годам социалистического правления в самом густонаселенном регионе Испании. ИСРП получили наибольшее количество мест (33), но не сумели достичь количества необходимого для парламентского большинства.

И хотя партии Vox не было предложено присоединиться к пакту Народной партии и "Сьюдаданос" - поддержка Vox имеет решающее значение для смены правительства.

Но требования, выдвинутые на данный момент Vox в обмен на поддержку правоцентристского правительства в Андалусии, были названы сторонами "неприемлемыми".

У Vox есть список из 19 требований, которые включают отмену регионального законодательства, предусматривающего особую защиту женщин от насилия, а также групп ЛГБТ; создание новых законов для защиты корриды, охоты и иных вариантов "массовой культуры и традиций".

Также Vox требует депортировать 52 000 незарегистрированных мигрантов и отменить государственные субсидии для "радикального феминизма" и "исламских объединений".

Как ответная реакция происходит объедение феминистских групп Испании протестующих против политики партии Vox. "Феминизм, ni un paso atrás" (или "Феминизм, ни шагу назад") - это лозунг движения, которое начало свою деятельность в эту среду с чтения манифеста. Несколько феминистских ассоциаций провели и планируют провести шествия сторонников против действий партии Vox и ущемления их прав.

Выборы в Андалусии (состоявшиеся 2 декабря) стартовали в Испании новый избирательный цикл. Это и автономные, муниципальные выборы, а также выборы в Европарламент 26 мая 2019 г. Далее последуют выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент Испании) намеченные на 2020г.

По результатам этих дальнейших выборов мы увидим: усугубиться ли поляризация, радикализация и раскол испанского общества или же это некая отдушина для радикально настроенного электората, не влияющая на повестку завтрашнего дня в Испании.

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