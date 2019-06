Іспанія у вогні, у Франції +45: Європу накрила смертельна аномальна спека

Іспанію і Францію накрила аномальна спека, яка привела до масштабних пожеж та смертельних випадків.

Влада країн попередила громадян про небезпеку, пише BBC. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у Франції був побитий температурний рекорд: стовпчик термометра в місті Карпентра (департамент Воклюз) на південному сході країни піднявся до 44,3 градусів. В цілому, синоптики прогнозують, що температура досягне 45 градусів.

У країні закрили близько 4 тисяч шкіл, а також перенесли заняття в коледжах і університетах. В результаті аномальної погоди на півдні Франції загинуло вже троє людей.

Відзначається, що в чотирьох французьких департаментах встановлений червоний (найвищий) рівень метеоопасності через спеку. Ще в 76 департаментах оголошено оранжевий рівень небезпеки.

В іспанській Каталонії ситуація ускладнилася лісовими пожежами. Щонайменше 6500 га лісів недалеко від міста Ла-Торре-де-Еспаньол охопив вогонь, що призвело до евакуації місцевих жителів і перекриття доріг. До гасіння пожеж залучили вертольоти, гідроплани і сотні пожежників.

У цілому в 11 провінціях на сході і в центрі Іспанії зафіксована температура вище 40 градусів. У деяких частинах північного сходу вона досягала 45 градусів.

260 firefighters battled the natural elements as they tried to put out a wildifre in Catalonia. https://t.co/JdP9hMfzRu pic.twitter.com/nJWQzBpgI9