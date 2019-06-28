Іспанія у вогні, у Франції +45: Європу накрила смертельна аномальна спека

Іспанію і Францію накрила аномальна спека, яка привела до масштабних пожеж та смертельних випадків.
Влада країн попередила громадян про небезпеку, пише BBC. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Так, у Франції був побитий температурний рекорд: стовпчик термометра в місті Карпентра (департамент Воклюз) на південному сході країни піднявся до 44,3 градусів. В цілому, синоптики прогнозують, що температура досягне 45 градусів.
ВВС
У країні закрили близько 4 тисяч шкіл, а також перенесли заняття в коледжах і університетах. В результаті аномальної погоди на півдні Франції загинуло вже троє людей.
Відзначається, що в чотирьох французьких департаментах встановлений червоний (найвищий) рівень метеоопасності через спеку. Ще в 76 департаментах оголошено оранжевий рівень небезпеки.
В іспанській Каталонії ситуація ускладнилася лісовими пожежами. Щонайменше 6500 га лісів недалеко від міста Ла-Торре-де-Еспаньол охопив вогонь, що призвело до евакуації місцевих жителів і перекриття доріг. До гасіння пожеж залучили вертольоти, гідроплани і сотні пожежників.
Euronews
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Twitter Help Catalonia
Twitter Help Catalonia
🌡️Vague de #chaleur || Voici les cartes des # températures prévues jour par jour (MAJ ce 27/06). 👉 https://t.co/ElLdvPlEKo #canicule pic.twitter.com/P1j9OCD6Dy- Météo-France (@meteofrance) 27 червня 2019 р
🌡️Vague de #chaleur || Voici les cartes des # températures prévues jour par jour (MAJ ce 27/06). 👉 https://t.co/ElLdvPlEKo #canicule pic.twitter.com/P1j9OCD6Dy- Météo-France (@meteofrance) 27 червня 2019 р
У цілому в 11 провінціях на сході і в центрі Іспанії зафіксована температура вище 40 градусів. У деяких частинах північного сходу вона досягала 45 градусів.
Incendi de la Ribera d'Ebre. Avança sense control.😢 pic.twitter.com/ymsqwO7Pfm- ELNA (@ Laura20760848) 27 червня 2019 р
260 firefighters battled the natural elements as they tried to put out a wildifre in Catalonia. https://t.co/JdP9hMfzRu pic.twitter.com/nJWQzBpgI9- euronews (@euronews) 27 червня 2019 р
При цьому, синоптики попередили, що найближчим часом спека не спаде і температура залишиться на такому ж небезпечному рівні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії 14 регіонів накрили масштабні лісові пожежі, причиною яких стала спека.
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