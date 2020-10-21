Іспанія стала першою країною ЄС з 1 млн заражених коронавірусом

Юрій Сергієнко Світ 22:10, 21.10.2020 Оновлено: 22:21, 21.10.2020

В Іспанії з початку пандемії зафіксовано понад мільйон заражених коронавірусом.

За даними worldometers.info, нині у країні налічується 1 046 641 випадок. Водночас померли 34,3 тисячі осіб. Кількість пацієнтів, які одужали, невідома.

Показники щодо захворюваності на коронавірус в Іспанії.
worldometers.info

Відповідно, Іспанія стала шостою у світі країною, де захворіло понад мільйон осіб, і першою в Європі за цим показником.

Зазначимо, що в США заразилися вже понад 8,5 млн, в Індії – 7,7 млн, у Бразилії – 5,2 млн, у Росії – 1,4 млн, в Аргентині – 1 млн.

Іспанія – шоста у світі країна, де вже понад мільйон заражених коронавірусом.
worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірландія першою в Європі повернулася до повного локдауну через пандемію коронавірусу. Влада ухвалила рішення ввести жорсткий шеститижневий карантин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.

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