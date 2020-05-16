Іспанія стала лідером антирейтингу з COVID-19 у Європі: статистика щодо коронавірусу на 16 травня. Постійно оновлюється

Коронавірусом у всьому світі заразилися понад 4,6 млн осіб. У Європі Іспанія стала лідером антирейтингу з COVID-19.

Найбільше заражених у США – майже 1,5 млн пацієнтів, Іспанії – понад 274 тисячі, Росії – 263 тисячі.

За минулу добу у світі діагностували 99 405 випадків захворювання на коронавірус. Це на 3 тис. випадків більше, ніж 14 травня.

Лідером антирейтингу за кількістю летальних випадків є США – 89 тисяч, Британія – 34 тисячі, Італія – 32 тисячі. Всього зареєстровано летальних випадків у світі – 309 тисяч, одужали – 1,8 млн.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 17 858 осіб. Померли 497 пацієнтів, одужали – 4 906.

Велику кількість нових заражених почали фіксувати в Мексиці, Бразилії та Пакистані.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає посилене тестування на коронавірус.

Головне за 16 травня:

15:35 – В Іспанії зафіксували найнижчий показник смертності від COVID-19, починаючи з 18 березня.

14:52 – Названо дати спаду епідемії коронавірусу в Україні.

14:44 – Перетнути кордон із Польщею пішки тепер можна тільки через пункт пропуску "Шегині". У ПП "Краковець", "Ягодин" та "Рава-Руська" можна перетнути кордон лише на автомобілі.

14:36 – У Греції послабили режим карантину. Влада відкрила понад 500 пляжів.

14:30 – В Іспанії з 16 травня до 15 червня через пандемію COVID-19 обмежили правила для в'їзду в країну.

13:41 – Лікарі назвали найсерйозніший симптом коронавірусу. За його наявності хворого необхідно терміново госпіталізувати.

13:28 – Чоловіки в арабських країнах Перської затоки хворіють на COVID-19 частіше за жінок, бо їм важко відмовитися від звичних традицій.

12:57 – Лікарі розповіли про небезпеку масок для дітей до двох років. При їх носінні існує ризик задушення, а також підвищується ймовірність заразитися вірусом.

12:53 – У Російській Федерації за минулу добу коронавірусом заразилися 9 200 осіб, загальна кількість інфікованих перевищила 272 тисячі.

Пандемія COVID-19

12:42 – У Москві померла трирічна дитина з коронавірусом. Спочатку хлопчик скаржився лише на біль у зубах.

12:30 – У Туреччині через пандемію COVID-19 ввели чотириденну комендантську годину у 15 провінціях, починаючи з півночі 15 травня.

12:10 – У Китаї за минулу добу зареєстрували 8 нових випадків коронавірусу та 13 безсимптомних хворих.

11:59 – Кабмін оприлюднив постанову про ослаблення карантину в Україні.

11:45 – У Києві всього зафіксовано 2 221 випадок захворювання COVID-19. За добу кількість хворих зросла на 153 особи.

11:22 – На Хмельниччині монах з COVID-19 перед смертю масово заразив людей.

11:15 – В Україні з наступного тижня почнуть використовувати ІФА-тестування на визначення COVID-19.

10:57 – В Одесі десятки людей зібралися в одному з нічних клубів, незважаючи на карантин, що діє у місті. При цьому майже ніхто з відвідувачів не був у медичній масці.

10:51 – Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що український апарат штучної вентиляції легенів "Новатор", який розкритикували лікарі, не буде закуповуватися для використання в лікарнях.

10:45 – У Криму заявили про 13 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. З цих 13 – 9 були без симптомів.

10:30 – Лікарі повідомили, що пацієнти, які перехворіли на COVID-19, можуть згодом заробити інсулінозалежний цукровий діабет.

10:00 – Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо застосування адаптивного карантину до релігійних організацій.

09:15 – Станом на ранок суботи, 16 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. З них 528 випадків зараження були виявлені за останню добу.

09:56 – Влада Італії ухвалила рішення відкрити кордони на в'їзд і виїзд із 3 червня 2020 року. Це означатиме серйозне ослаблення одних із найжорсткіших карантинних заходів, введених у світі через пандемію COVID-19.

08:56 – Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що керівники лікарень не повідомляють Державну службу з питань праці про всі випадки зараження коронавірусом серед медиків.

08:30 – Окупанти у Криму з 18 травня знімають режим загальної суворої самоізоляції, замінюючи його на рекомендації жителям обмежити поїздки і вихід з дому без необхідності.

05:10 – Міністр сільського господарства Нідерландів заявив, що собака і троє котів у їхній країні виробили антитіла до нового коронавірусу.

04:25 – Президент США Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють у розробці вакцини від COVID-19 із фахівцями з Індії.

03:10 – У Рівненській області на коронавірус захворіли ще 22 особи. Вік пацієнтів від 6 до 92 років, повідомив голова ОДА Віталій Коваль.

Всього в області заразилися 1 104 особи, серед яких 233 медпрацівники і 82 дитини.

02:39 – Лікар Євген Комаровський заявив: використовувати рукавички як засіб захисту від COVID-19 немає сенсу, і не рекомендував носити їх у магазинах, на вулиці тощо. Він назвав причини.

01:20 – Всі київські інтернати будуть перевірені на коронавірус після спалаху в одному з таких закладів. Відповідне розпорядження дав мер столиці Віталій Кличко.

00:01 – Реальна кількість жертв COVID-19 у США становить до 110 тисяч, тобто статистика занижена на близько 20 тисяч, заявили в Гарвардському університеті.