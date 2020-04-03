Іспанія раптово заявила про уповільнення темпів поширення COVID-19

В Іспанії темпи зростання захворюваності на коронавірус і смертей від цієї недуги почали знижуватися, незважаючи на те, що країна за останні дні побила рекорд Італії за кількістю випадків зараження COVID-19.

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Зокрема, 3 квітня іспанське Міністерство охорони здоров'я оголосило про 7472 нові випадки, що призвело до загальної кількості 117 710 проти вчорашніх 110 238. Про це повідомляє Daily Mail.

За даними видання, 26 березня кількість інфікованих новим китайським вірусом у країні зросла на 18 відсотків. Однак ця цифра була вище 10 відсотків лише один раз за останні шість днів, що говорить про уповільнення темпів поширення епідемії.

"Вчора він впав до нового мінімуму – 7,9 відсотка, а сьогоднішній показник у 6,8 відсотка все ще є перспективним. У кінці тунелю є світло. Проблиск надії: крива стабілізувалася. Ми досягли... піку кривої і розпочали фазу уповільнення", – сказав міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла.

Зазначається, що більше 2000 останніх інфекцій були в районі Мадрида, а ще 1650 – у Каталонії. Тоді як Балеарські та Канарські острови повідомили про приблизно 50 нових випадків кожного за останню добу. МОЗ Іспанії запевняє, що в країні 30 553 людей оговталися від COVID-19, тоді як 10 935 померли.

"Кількість загиблих в Іспанії є другою у світі, поступаючись лише Італії, і швидко зросла після того, як про першу смерть було повідомлено лише 3 березня. Однак уповільнення швидкості зараження було визнано обнадійливим знаком. Це дозволяє припустити, що карантинні заходи можуть працювати", – пише видання.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії заявили, що їхні вчені вже до кінця квітня можуть розробити прототип вакцини від нового китайського коронавірусу.

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