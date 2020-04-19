Іспанія почала звільнятися від коронавірусу: встановлено рекорд

Добова смертність від COVID-19 в Іспанії досягла рекордно низького показника за місяць.

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, за останню добу від інфекції померли 410 осіб, але це найнижчий показник з 22 березня.

При цьому пік смертності був зафіксований 2 квітня, коли за добу померли 950 людей.

Всього з початку епідемії в Іспанії на коронавірус захворіли майже 196 тисяч осіб, з яких понад 20 тисяч померли. Вилікуватися вдалося вже 77 тисячам людей.

worldometers.info

worldometers.info

В Іспанії кількість жертв коронавірусу пішла на спад dailymail.co.uk

Як писав OBOZREVATEL, COVID-19 не вщухає в країнах Європи і США. Більше 2,3 мільйона осіб захворіли по всьому світу, 162 тисячі померли. Перше місце в антирейтингу займають Штати, потім йдуть Іспанія та Італія.

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