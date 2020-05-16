Іспанія почала звільнятися від коронавірусу: рекордні цифри

У суботу, 16 травня, в Іспанії зафіксували найнижчий показник смертності від COVID-19, починаючи з 18 березня – 102.

Як повідомляє El Pais, 15 травня зареєстрували 138 смертей від хвороби, за день до цього – 217. Загальна кількість померлих від початку епідемії в Іспанії склала 27 563.

За минулу добу коронавірус знайшли у 539 осіб. Майже стільки ж випадків зафіксували у п'ятницю, 15 травня. Всього в Іспанії налічується 230 698 заражених.

COVID-19 в Іспанії

Побороли хворобу більш ніж 146 тисяч пацієнтів, з них майже 1 700 тільки за минулу добу. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 11 463 осіб.

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