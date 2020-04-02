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2 квітня • оновлено в 16:01
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Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу

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В Іспанії за добу від коронавірусу COVID-19 померла рекордна кількість людей – 950.

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Всього число жертв хвороби становить 10 003, передає Daily Mail.

Загалом станом на 2 квітня в країні заражено понад 110 тисяч осіб, водночас майже 73,5 тисячі пацієнтів отримують лікування, одужали – 26 743.

Епідемія COVID-19

Епідемія COVID-19

Але через стрибок смертності від COVID-19 парламент продовжив надзвичайний стан у країні до 11 квітня.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Елла оголосив, що країна досягла піку кривої зараження, а також попередив про "багато важких тижнів попереду".

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом заразилося в усьому світу вже понад 935 тисяч осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
В Америке 1300 за сутки.
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

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    Підтверджені випадки: 804.

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