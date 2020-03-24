В Іспанії 24 березня від коронавируса померли 514 осіб. Таким чином, країна побила антирекорд смертності, адже цей показник виріс одразу на 23,6%.

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Загалом станом на 24 березня в країні від небезпечної інфекції померли вже 2 696 осіб. За даними іспанського МОЗ, остання статистика продемонструвала найбільше одноденне збільшення смертності в країні з початку спалаху, пише Daily Mail.

Що стосується кількості заражених, то вона збільшилася на 6 584 осіб (майже на 20%) – до 39 673 осіб.

Різкий стрибок цих даних відбувся після того, як іспанські солдати виявили мертвих і людей при смерті, залишених в декількох будинках для літніх. Так, мінімум 17 пацієнтів померли в залишеному будинку для літніх людей в Мадриді, ще 21 в передмісті Аліканте.

Крім того, безліч людей похилого віку в цих установах заразилися. Персонал будинків для літніх залишив пацієнтів напризволяще, коли там були виявлені спалахи захворювання. Зараз в 20% іспанських будинків для дітніх зафіксовані випадки коронавірусу.

Епідемія коронавірусу в Іспанії Daily Mail

Епідемія коронавірусу в Іспанії Daily Mail

За словами прессекретарки Міністерства охорони здоров'я Іспанії Марії Хосе Сьєрри, основна категорія померлих від коронавірусу в країні – це люди старші 70 років і особливо після 80 років. Крім того, 70% пацієнтів реанімації є людьми, вік яких перевищує 60 років.

Різкий стрибок смертності від коронавірусу в Іспанії призвів до справжнього похоронної кризи. Адже, відповідно до протоколів, працівники охорони здоров'я отримали інструкції залишати тіла на місці загибелі при підозрі на смерть від Covid-19 до прибуття лікаря. Але, з огляду на зростання смертності, таке очікування може бути досить тривалим. Крім того, 14 міських кладовищ Мадрида міста попередили, що не зможуть брати тіла для похоронів, оскільки у персоналу немає адекватного захисного спорядження.

Крім того, в Мадриді виявилася і гостра нестача місць для розміщення хворих на коронавірус. Щоб вирішити цю проблему, влада вирішила створити польовий шпиталь на 5 500 ліжок на базі місцевого конгрес-центру. Тим часом в передмісті Барселони будують притулок для ізоляції бездомних на 100 місць.

Епідемія коронавірусу в Іспанії Daily Mail

Епідемія коронавірусу в Іспанії Daily Mail

Епідемія коронавірусу в Іспанії Daily Mail

Нагадаємо, що найбільш постраждалим від пандемії коронавірусу в Іспанії є Мадридський регіон. Там заразилися 12 352 осіб (трохи менше третини від загальної кількості хворих), а померли 1 535 пацієнтів (57% від загальнонаціонального показника).

За словами міністра охорони здоров'я Іспанії Сальвадора Ілла, в найближчі дні епідемія коронавірусу в країні може досягти свого піку.

У зв'язку з цим уряд держави має намір домагатися схвалення парламенту для продовження двотижневого надзвичайного стану ще на 15 днів, до 11 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Мадриді вирішили зберігати тіла померлих від коронавірусу на ковзанці торгового центру "Льодовий палац". Таке рішення було ухвалено через те, що морги і лікарні в столиці Іспанії переповнені.

А іспанські військові, які беруть участь в знезараженні будинків для літніх, розповіли, що знаходять пенсіонерів, померлих від коронавірусу, просто у ліжках.

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