Іспанія оголосила про останнє продовження особливого режиму через COVID-19

Дарина Дурова Світ 17:45, 31.05.2020 Оновлено: 17:56, 31.05.2020

В Іспанії планують вшосте продовжити режим підвищеної готовності через пандемію COVID-19 – на 15 днів.

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Планується, що продовження особливого режиму буде останнім. Про це в неділю, 31 травня, оголосив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає RTVE.

"Я повідомив головам автономних співтовариств, що нам потрібно буде останнє продовження режиму підвищеної готовності", – сказав він.

Педро Санчес
BFV

Голосування за пропозицією уряду в конгресі депутатів має відбутися 3 червня.

За словами прем'єра, на заключній, третій стадії "деескалації" карантину (з 8 до 21 червня) управління від центральної влади перейде до керівництва автономних співтовариств.

"У руках уряду залишиться тільки регулювання пересування", – зазначив Санчес. Згідно з планом, пересування по країні в повному обсязі можна буде відновити в липні.

Іспанський прем'єр-міністр також нагадав, що загроза коронавірусу не минула. Він закликав усіх громадян, особливо молодь, дотримуватися правил карантину та запобіжних заходів.

Зазначимо, режим підвищеної готовності діє в Іспанії з 14 березня. Відтоді він продовжувався вже п'ять разів.

Станом на 31 травня в Іспанії померли більше 27 тисяч інфікованих, усього COVID-19 заразилися понад 286 тисяч.

Дані на 31 травня
worldometers.info
Дані на 31 травня
worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Іспанії заявили, що почнуть приймати іноземних туристів уже в кінці липня.

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