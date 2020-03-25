Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу: 738 жертв за добу

Іспанія побила новий антирекорд смертності від коронавірусу і обійшла навіть Китай, звідки пандемія почала поширюватися по світу.

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Так, всього за добу число жертв від інфекції в Іспанії зросло на 738 осіб і досягло 3 434, пише DW. При цьому в Китаї за час епідемії померла 3 281 особа.

Серед європейських країн Іспанія за рівнем смертності від коронавірусу поступається тільки Італії, де померли 6 820 пацієнтів.

Що стосується числа інфікованих іспанців, то воно також істотно зросло за добу – одразу на 20%, – і піднялося до позначки в 47 610.

Коронавірус в Іспанії barcelonatm.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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