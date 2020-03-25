Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу: 738 жертв за добу

Іспанія побила новий антирекорд смертності від коронавірусу і обійшла навіть Китай, звідки пандемія почала поширюватися по світу.
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Так, всього за добу число жертв від інфекції в Іспанії зросло на 738 осіб і досягло 3 434, пише DW. При цьому в Китаї за час епідемії померла 3 281 особа.
Серед європейських країн Іспанія за рівнем смертності від коронавірусу поступається тільки Італії, де померли 6 820 пацієнтів.
Що стосується числа інфікованих іспанців, то воно також істотно зросло за добу – одразу на 20%, – і піднялося до позначки в 47 610.
Коронавірус в Іспанії
barcelonatm.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 25 березня коронавірус остаточно перекочував до Європи. Тепер Італія та Іспанія стали епіцентром небезпечного захворювання. Крематорії в обох країнах переповнені.
Нагадаємо, 24 березня в Іспанії від коронавірусу померли 514 осіб. Через це показник смертності зріс одразу на 23,6%.
Нагадаємо, в Мадриді вирішили зберігати тіла померлих від коронавірусу на ковзанці торгового центру "Льодовий палац". Таке рішення було ухалено через те, що морги і лікарні в столиці Іспанії переповнені.
А іспанські військові, які беруть участь у знезараженні будинків для літніх людей, розповіли, що знаходять пенсіонерів, померлих від коронавірусу, просто в ліжках.
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