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25 березня • оновлено в 16:06
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Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу: 738 жертв за добу

1.7т
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Іспанія побила новий антирекорд смертності від коронавірусу і обійшла навіть Китай, звідки пандемія почала поширюватися по світу.

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Так, всього за добу число жертв від інфекції в Іспанії зросло на 738 осіб і досягло 3 434, пише DW. При цьому в Китаї за час епідемії померла 3 281 особа.

Серед європейських країн Іспанія за рівнем смертності від коронавірусу поступається тільки Італії, де померли 6 820 пацієнтів.

Що стосується числа інфікованих іспанців, то воно також істотно зросло за добу – одразу на 20%, – і піднялося до позначки в 47 610.

Коронавірус в Іспанії

Коронавірус в Іспанії

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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