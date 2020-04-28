Одні з найбільш постраждалих від COVID-19 країн ЄС послаблюють карантин: озвучено план

Уряди Іспанії та Франції, які є одними з найбільш постраждалих від коронавірусу COVID-19 європейських країн, підготували план виходу з карантину.
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Ослаблення жорстких обмежень почнеться вже в перших числах травня і проходитиме поетапно, пише "Інтерфакс-Україна".
zn.ua
Як виходитиме з карантину Іспанія
Уряд Іспанії з 4 травня почне поступово реалізовувати план щодо скасування карантину, заявив прем'єр-міністр Педро Санчес. Він уточнив, що все буде залежати від ситуації в конкретному регіоні.
Кожна фаза триватиме два тижні – один середньостатистичний інкубаційний період. Нульова фаза є підготовчою. У цей час будуть дозволені прогулянки дітей молодше 14 років в супроводі одного дорослого протягом години в добу. Можна буде займатися спортом на відкритому повітрі в самоті або групою людей, які проживають в одній квартирі. Відновиться робота деяких установ і ресторанів на виніс.
Іспанія почне виходили з карантину 4 травня
rtvi.com
Також при дотриманні суворих заходів безпеки почнуть відкриватися дрібні торгові точки, спортзали, готелі (мова йде лише про номерах, але не місцях скупчення людей - холах, барах і ресторанах). Чи дозволять відвідувати храми, відновиться робота агропромислових і рибальських господарств, стане можливим переміщення всередині провінцій.
Другий етап передбачає відкриття внутрішніх приміщень кафе і ресторанів, але за умови дотримання дистанції. Також запрацюють кінотеатри і виставки, а в храмах дозволять збиратися більшій кількості прихожан.
На третьому етапі спростять пересування, але людям буде рекомендовано носити маски та дотримуватися соціальну дистанцію.
Вже після цих етапів влади оцінять ситуацію в кожному регіоні і ухвалюватимуть рішення про повернення до нормального життя.
Зняття обмежень у Франції
У Франції громадяни зможуть пересуватися без спецдозволів з 11 травня, заявив прем'єр-міністр Едуар Філіп. Він уточнив, що це не стосується пересувань на відстані більше 100 км від будинку.
Відкриються торгові мережі, крім ресторанів і кафе (рішення по них буде прийматися окремо з перспективою відкриття після 2 червня), деякі підприємства відновлять роботу. Рішення про відкриття ринків ухвалюватиме місцева влада.
Франція зниматиме обмеження з 11 травня
ukrinform.ru
Планується відкриття місць відправлення релігійних культів, але самі церемонії за участю віруючих залишаться під забороною мінімум до 2 червня. Можна буде відвідувати кладовища, а в похоронах зможуть брати участь не більше 20 осіб, як і зараз.
Бібліотеки та невеликі музеї зможуть відновити роботу з 11 травня, великі музеї, кінотеатри, концертні зали і театри залишаться закритими. Великі фестивалі і спортивні заходи заборонені до вересня.
Також громадянам потрібно буде обов'язково носити маски в громадському транспорті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька європейських країн 13 квітня зробили перші попередні кроки по ослабленню карантину.
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