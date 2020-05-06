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6 травня • оновлено в 23:28
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Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%

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В Ісландії заявили про перемогу над коронавірусом COVID-19, в країні майже всі інфіковані – 97% – одужали.

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Про це в середу, 6 травня, оголосив уряд країни, передає Reuters. У лікарнях залишилося всього троє пацієнтів.

Одужали 97%: Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом

Зазначається, що з 1 799 осіб, у яких був підтверджений діагноз, 1 750 вже одужали і ще 10 осіб померли (семеро з них були старше 70 років).

Зараз в Ісландії налічується 39 інфікованих, з них в лікарнях залишається всього троє пацієнтів. Стан здоров'я госпіталізованих не викликає побоювань.

Населення країни становить близько 360 тисяч осіб. Всього на коронавірус протестували 51 663 громадянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалося 8 014 осіб, що є рекордним показником в країні за весь час пандемії.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Ісландія
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