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9 травня • оновлено в 01:09
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"Іскри пролітають": стало відомо, чим Лукашенко не догодив Кремлю

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже розлютив президента Росії Володимира Путіна через те, що слідом за РФ не скасував парад до 9 травня.

Про це "Фактам" розповів кореспондент агентства УНІАН в Москві Роман Цимбалюк. За його словами, наприклад, офіційні релізи телефонної розмови Лукашенка і Путіна, яка відбулася 5 травня, разюче відрізняються.

Як пояснив Цимбалюк, раніше в ЗМІ просочилася інформація, що російська сторона висловила невдоволення, що Лукашенко слідом за Путіним не скасував парад. Пресслужба президента Білорусі повідомила, що він розповідав Путіну про те, як проходитиме парад в Мінську, а на сайті Кремля все спростували, мовляв, це питання взагалі не обговорювалося.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Rosbalt

"Зрозуміло, що поведінка Лукашенка дуже дратує Кремль. Слухайте, це що ж виходить? Так Лукашенко просто сміється над Путіним! Каже, що не може скасувати парад: "А то скажуть, що злякалися коронавірусу". Значить, Путін злякався", – сказав журналіст.

Крім того, за його словами, Лукашенко нібито вважає, що смішно спілкуватися з народом по відео, як це робить Путін.

"Значить, Путін смішний. Лукашенко демонстративно запрошує глав країн-учасниць Євразійського економічного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан) у кінці травня на зустріч в Мінську і особисто гарантує безпеку: "Ми все зробимо, щоб ви не підчепили коронавірус" . Але російська сторона не поспішає реагувати на запрошення. Найголовніше, що Лукашенко зустрічається з людьми. Він проводить якісь наради в своєму кабінеті, відвідує заводи і фабрики, причому навколо немає жодної людини в масці. Зрозуміло, що така зухвала поведінка сильно обурює", – розповів Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав пандемію COVID-19 хорошим уроком для людей зі шкідливими звичками – наркоманів і курців.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Лукашенко дерзко опустил пУтина!
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ковпак сидор
ковпак сидор
Так парад будет завтра.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
О Бацька даёт!
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