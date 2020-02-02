Іранці всі бачили! Опублікувано сенсаційний запис розмови про трагедію з літаком МАУ

Іранські авіаслужби з самого початку знали, що пасажирський літак МАУ був збитий в Тегерані ракетами.

"ТСН.Тиждень" опублікував запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", який бачив і пуск ракет, і вибух.

Літак МАУ злетів о 6:20 8 січня, рівно в цей же час сідав іранський борт компанії "Асеман Ейрлайнз" – рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Приблизно за три хвилини пілот-іранець побачив ракету.

Повна розшифровка розмови:

Диспетчер: - Доброго ранку, "Українські Міжнародні Авіалінії" 752 (не чітко), визначено, ваша висота вильоту 260, рухайтесь на 6000 футів, повернути праворуч.

Диспетчер: - Після 6000 футів напрямок на Парок.

Пілот EP3768: - Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Диспетчер: - Доброго ранку, 3768.

Диспетчер: - "Асеман" 3768 (не чітко), визначити 3343 ліворуч, рівень 110.

Пілот EP3768: - Борт 3768, на зв’язку.

Пілот EP3768: - Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Пілот EP3768: - Ні, сер?

Пілот EP3768: - Зона 320, для прольоту активна?

Диспетчер: - GPS (нерозбірливо).

Пілот EP3768: - За маршрутом спалахи, як від ракети. Щось таке там має бути?

Диспетчер: - Зона 320? На відстані скількох миль? Де?

Пілот EP3768: - Точно не можу сказати. Але, я думаю, це біля (аеродрому) Пайам, (місто) Карадж.

Диспетчер: - Скільки миль? Де?

Пілот EP3768: - Я зараз бачу світло, як вона летить звідти.

Диспетчер: - Нічого про це нас не інформували.

Диспетчер: - Як виглядає? На що схоже це світло?

Пілот EP3768: - Це точно світло від ракети.

Диспетчер: - Вона ж не в бік міста (Тегеран) летить, ні?

Пілот EP3768: - Можливо… А, ні, ні, збоку міста злетіла.

Диспетчер: - Нас нічого не повідомили, але продовжуйте спостерігати.

Пілот EP3768: - Добре. Стаю на курс посадки.

Диспетчер: - "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, прийом.

Диспетчер: - "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, прийом!

Диспетчер: - "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, як чутно?!

(запит повторюється кілька разів з 02:27 до 04:25, без відповіді)

Диспетчер: - "Асеман" 3768, 9000 (не чітко), курс на посадку.

Диспетчер: - "Асеман" 3768, все, більше ви нічого там вгорі не бачите?

Пілот EP3768: - Пане інженер, ми бачили вибух, великий спалах від вибуху, не розуміємо, що це.

Диспетчер: - Ми точно не знаємо…

Пілот EP3768: - На нашому курсі все нормально?

Диспетчер: - Так, я не думаю, що для вас будуть якісь проблеми.

Пілот EP3768: - Дай Боже!"

В Ірані знали правду про авіакатастрофу літака МАУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іран запросив українських фахівців на розшифровку "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ. Однак він побоюється відправляти їх туди і вважає, що Іран готує пастку.

Також він розповів, що Іран пропонував по 80 тисяч доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ українців, проте отримав відмову. Україна піде в міжнародний суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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