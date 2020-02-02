Іранці всі бачили! Опублікувано сенсаційний запис розмови про трагедію з літаком МАУ

Іранські авіаслужби з самого початку знали, що пасажирський літак МАУ був збитий в Тегерані ракетами.
"ТСН.Тиждень" опублікував запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", який бачив і пуск ракет, і вибух.
Літак МАУ злетів о 6:20 8 січня, рівно в цей же час сідав іранський борт компанії "Асеман Ейрлайнз" – рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Приблизно за три хвилини пілот-іранець побачив ракету.
Повна розшифровка розмови:
Диспетчер: - Доброго ранку, "Українські Міжнародні Авіалінії" 752 (не чітко), визначено, ваша висота вильоту 260, рухайтесь на 6000 футів, повернути праворуч.
Диспетчер: - Після 6000 футів напрямок на Парок.
Пілот EP3768: - Заходимо на посадку з півночі, 3768.
Диспетчер: - Доброго ранку, 3768.
Диспетчер: - "Асеман" 3768 (не чітко), визначити 3343 ліворуч, рівень 110.
Пілот EP3768: - Борт 3768, на зв’язку.
Пілот EP3768: - Заходимо на посадку з півночі, 3768.
Пілот EP3768: - Ні, сер?
Пілот EP3768: - Зона 320, для прольоту активна?
Диспетчер: - GPS (нерозбірливо).
Пілот EP3768: - За маршрутом спалахи, як від ракети. Щось таке там має бути?
Диспетчер: - Зона 320? На відстані скількох миль? Де?
Пілот EP3768: - Точно не можу сказати. Але, я думаю, це біля (аеродрому) Пайам, (місто) Карадж.
Диспетчер: - Скільки миль? Де?
Пілот EP3768: - Я зараз бачу світло, як вона летить звідти.
Диспетчер: - Нічого про це нас не інформували.
Диспетчер: - Як виглядає? На що схоже це світло?
Пілот EP3768: - Це точно світло від ракети.
Диспетчер: - Вона ж не в бік міста (Тегеран) летить, ні?
Пілот EP3768: - Можливо… А, ні, ні, збоку міста злетіла.
Диспетчер: - Нас нічого не повідомили, але продовжуйте спостерігати.
Пілот EP3768: - Добре. Стаю на курс посадки.
Диспетчер: - "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, прийом.
Диспетчер: - "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, прийом!
Диспетчер: - "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, як чутно?!
(запит повторюється кілька разів з 02:27 до 04:25, без відповіді)
Диспетчер: - "Асеман" 3768, 9000 (не чітко), курс на посадку.
Диспетчер: - "Асеман" 3768, все, більше ви нічого там вгорі не бачите?
Пілот EP3768: - Пане інженер, ми бачили вибух, великий спалах від вибуху, не розуміємо, що це.
Диспетчер: - Ми точно не знаємо…
Пілот EP3768: - На нашому курсі все нормально?
Диспетчер: - Так, я не думаю, що для вас будуть якісь проблеми.
Пілот EP3768: - Дай Боже!"
В Ірані знали правду про авіакатастрофу літака МАУ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іран запросив українських фахівців на розшифровку "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ. Однак він побоюється відправляти їх туди і вважає, що Іран готує пастку.
Також він розповів, що Іран пропонував по 80 тисяч доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ українців, проте отримав відмову. Україна піде в міжнародний суд.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
В кінці січня з'ясувалося, що Іран приховував правду про збитий український літак, в тому числі від лідера держави Хасана Рухані. Той, дізнавшись причину, був в люті, зажадав розповісти про це світу, і погрожував, що в іншому випадку піде у відставку.
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