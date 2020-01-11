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11 січня • оновлено в 23:05
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Іран зізнався ЄС у ракетній атаці українського Boeing

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Глава МЗС Ірану Джавад Заріф письмово повідомив високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля про катастрофу українського пасажирського літака під Тегераном.

Про це останній повідомив на своїй сторінці в Twitter у суботу, 11 січня.

"Отримав листа від Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування", – написав Боррель.

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Іран зізнався ЄС у ракетній атаці українського Boeing

Іран зізнався ЄС у ракетній атаці українського Boeing

Газета.ру

Глава дипломатії ЄС зазначив, що "необхідно вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася". Він висловив співчуття всім, хто втратив своїх близьких.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
Європейський Союз
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
В ЕС ОТВЕТИЛИ - "ЭТО НОРМАЛЬНО, ПРОДОЛЖАЙТЕ!"))))))))))
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