Іран зізнався ЄС у ракетній атаці українського Boeing

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф письмово повідомив високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля про катастрофу українського пасажирського літака під Тегераном.

Про це останній повідомив на своїй сторінці в Twitter у суботу, 11 січня.

"Отримав листа від Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування", – написав Боррель.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що "необхідно вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася". Він висловив співчуття всім, хто втратив своїх близьких.

