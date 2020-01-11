Іран зізнався ЄС у ракетній атаці українського Boeing

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф письмово повідомив високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля про катастрофу українського пасажирського літака під Тегераном.

Про це останній повідомив на своїй сторінці в Twitter у суботу, 11 січня.

"Отримав листа від Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування", – написав Боррель.

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Глава дипломатії ЄС зазначив, що "необхідно вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася". Він висловив співчуття всім, хто втратив своїх близьких.

Received a letter from @JZarif on Flight PS752. Important Iran shed light on this tragic event and promised full & proper investigation. All steps need to be taken for such a catastrophe never to happen again. My condolences go to those who lost their loved ones. #IranPlaneCrash https://t.co/JKgTXpF0hH - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським глава Ірану офіційно вибачився і прийняв усі умови Києва.

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