Головна Новини
11 січня • оновлено в 13:59
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Іран збрехав! Пілоти літака МАУ виходили на зв'язок: спливла інформація комісії

25т
Читати матеріал російською

Пілоти збитого ракетою в Ірані літака МАУ виходили на зв'язок із диспетчером перед катастрофою.

Про це повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело в урядовій комісії з розслідування цієї трагедії. За його словами, екіпаж весь час виконував вказівки вежі.

"Той поворот, який здійснював пілот, всі маневри були визначені вежею. Такою є траєкторія руху майже всіх бортів, що вилітають із цього аеропорта. Пілот повністю виконував команду диспетчера", – сказав він.

Новини
Україна знайшла пробоїни від ракети на уламках літака МАУ: фото прямих доказів

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Пізніше віце-президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський підтвердив, що пілоти лайнера МАУ перед катастрофою виходили на зв'язок з авіадиспетчером.

За його словами, до ракетної атаки екіпаж чітко виконував всі вказівки диспетчерської вежі, що спростовує початкову брехню Ірану про те, що льотчики нібито не виходили на зв'язок.

Що говорив Іран

Раніше глава іранської організації цивільної авіації Алі Абедзаде стверджував, що пілот літака МАУ, який розбився 8 січня під Тегераном, від самого початку польоту не міг зв'язатися з вежею і диспетчером, про що свідчать дані перевірки "чорної скриньки" екіпажу.

"Я не знаю причини затримки і проблему технічної несправності; причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з "чорної скриньки" літака", – сказав він.

"Відразу після злету літака із ЗПС аеропорту імені Хомейні бездротовий зв'язок між лайнером і командно-диспетчерським пунктом обірвався", – підтвердила тоді представниця організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
4
Смішно
3
Цікаво
46
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
У XOXЛОМРАЗЕЙ КАРМА ТАКАЯ - ОНИ СТОЛЬКО ЗА 30 ЛЕТ ЛЖИ ВЫДАЛИ, ШО ТЕПЕРЬ ИХ МОЖНО ЕЩЕ ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАEБЫВАТЬ!)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги