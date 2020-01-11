Іран збрехав! Пілоти літака МАУ виходили на зв'язок: спливла інформація комісії

Пілоти збитого ракетою в Ірані літака МАУ виходили на зв'язок із диспетчером перед катастрофою.

Про це повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело в урядовій комісії з розслідування цієї трагедії. За його словами, екіпаж весь час виконував вказівки вежі.

"Той поворот, який здійснював пілот, всі маневри були визначені вежею. Такою є траєкторія руху майже всіх бортів, що вилітають із цього аеропорта. Пілот повністю виконував команду диспетчера", – сказав він.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Пізніше віце-президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський підтвердив, що пілоти лайнера МАУ перед катастрофою виходили на зв'язок з авіадиспетчером.

За його словами, до ракетної атаки екіпаж чітко виконував всі вказівки диспетчерської вежі, що спростовує початкову брехню Ірану про те, що льотчики нібито не виходили на зв'язок.

Що говорив Іран

Раніше глава іранської організації цивільної авіації Алі Абедзаде стверджував, що пілот літака МАУ, який розбився 8 січня під Тегераном, від самого початку польоту не міг зв'язатися з вежею і диспетчером, про що свідчать дані перевірки "чорної скриньки" екіпажу.

"Я не знаю причини затримки і проблему технічної несправності; причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з "чорної скриньки" літака", – сказав він.

"Відразу після злету літака із ЗПС аеропорту імені Хомейні бездротовий зв'язок між лайнером і командно-диспетчерським пунктом обірвався", – підтвердила тоді представниця організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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