Іран збив український літак: місце падіння Boeing 737 зняли з повітря. Відео

Місце падіння літака української компанії МАУ, який збили ракетою поблизу Тегерана (Іран) вранці 8 січня, показали з повітря.
Відповідне видео 10 січня з'явилося на YouTube-каналі йорданського видання Al Hadath (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
В описі до ролика йдеться: "Нові кадри. Повітряна зйомка місця з катастрофи українського літака в Ірані". Коли саме було знято відео, не повідомляється.
Місце падіння українського пасажирського літака
Колаж
Як писав OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
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