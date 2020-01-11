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11 січня • оновлено в 18:31
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Іран збив український літак: місце падіння Boeing 737 зняли з повітря. Відео

1.9т
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Місце падіння літака української компанії МАУ, який збили ракетою поблизу Тегерана (Іран) вранці 8 січня, показали з повітря.

Відповідне видео 10 січня з'явилося на YouTube-каналі йорданського видання Al Hadath (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

В описі до ролика йдеться: "Нові кадри. Повітряна зйомка місця з катастрофи українського літака в Ірані". Коли саме було знято відео, не повідомляється.

Місце падіння українського пасажирського літака

Місце падіння українського пасажирського літака

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
видео МАУ розбився літак
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