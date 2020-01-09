Запустили 2 ракети: в Британії підтвердили гучну версію США і Канади про катастрофу Boeing

Інформацію офіційних осіб США про те, що український Boeing 737 збила ракета іранських військ підтвердило авторитетне британське видання The Guardian.

Відповідний матеріал вийшов увечері в четвер, 9 січня, і продублював дані Пентагону – спецслужби зафіксували запуск 2 ракет "земля-повітря" прямо перед катастрофою.

Джерело видання в британській розвідці заявило, що аварія схожа на трагічну помилку іранських сил ППО.

У Британії підтвердили версію США про катастрофу Boeing

Відзначається, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше закликав провести повне розслідування після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

У телефонному дзвінку Джонсон висловив свої співчуття і запропонував підтримку Великобританії.

На питання, чи означає це, що Британія стурбована можливою причиною катастрофи, він сказав: "Я не збираюся спекулювати на цьому, але звіти, які ми бачили, дуже відносні, і ми терміново вивчаємо їх".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кілька американських ЗМІ, а саме CBSnews, CNN, Newsweek, написали, що спецслужби зафіксували запуск 2 ракет і сигнал падаючого літака.

Побічно цю інформацію підтвердив і президент США Дональд Трамп.

З гучною заявою виступив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: у нього є дані розвідки про удар Ірану.

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