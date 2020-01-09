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9 січня • оновлено в 23:54
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Запустили 2 ракети: в Британії підтвердили гучну версію США і Канади про катастрофу Boeing

10.9т
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Інформацію офіційних осіб США про те, що український Boeing 737 збила ракета іранських військ підтвердило авторитетне британське видання The Guardian.

Відповідний матеріал вийшов увечері в четвер, 9 січня, і продублював дані Пентагону – спецслужби зафіксували запуск 2 ракет "земля-повітря" прямо перед катастрофою.

Джерело видання в британській розвідці заявило, що аварія схожа на трагічну помилку іранських сил ППО.

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У Британії підтвердили версію США про катастрофу Boeing

У Британії підтвердили версію США про катастрофу Boeing

Відзначається, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше закликав провести повне розслідування після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

У телефонному дзвінку Джонсон висловив свої співчуття і запропонував підтримку Великобританії.

На питання, чи означає це, що Британія стурбована можливою причиною катастрофи, він сказав: "Я не збираюся спекулювати на цьому, але звіти, які ми бачили, дуже відносні, і ми терміново вивчаємо їх".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Джастін Трюдо Дональд Трамп
Місце
Великобританія
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Если это ракета - то вонючим катсапитарам писдец! Эти скоты поставляют персам все виды вооружения. У бородачей своих ракет нет в принципе! Они катсапские веником перекрашивают! И вот теперь посмотрим - как подонки запоребриковые будут выкручиваться! Хотели эти муслимские долбни сбить самолет или нет - для паскуд паРРашных абсолютно не важно! Как их ракета сбила Боинг в Иране - вот это вопрос!!!
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
К вечеру будет 10
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Руденко Сергей,
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Самое страшное, что виновные наказаны не будут.
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