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22 квітня • оновлено в 16:12
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Іран запустив у космос перший військовий супутник. Фото і відео

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Іран вранці в середу, 21 квітня, вивів на орбіту свій перший військовий супутник під назвою Noor, що в перекладі означає "світло".

Про це з посиланням на Корпус вартових Ісламської революції повідомляє Euronews (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що на 425-кілометрову орбіту супутник був виведений КВІР з полігону, розташованого в пустелі Дашті-е Кавір, за допомогою триступеневої ракети-носія "Касед" ("посланник" або "гонець").

Іран запустив у космос перший військовий супутник. Фото і відео

Водночас видання пише, що операція з виведення супутника на орбіту відбулася після невдалої спроби на початку лютого запуску супутника, який не носив військових цілей.

Запуск Іраном військового супутника Noor

Запуск Іраном військового супутника Noor

t.me/bbbreaking/46312

Керівник розвідувальної служби LeBeck International Майкл Горовіц у коментарі виданню заявив, що запуск супутника відбувся в умовах напруженості відносин із Вашингтоном після краху іранської ядерної угоди і спецоперації США, в результаті якої був убитий генерал КВІР Касем Сулеймані.

Запуск Іраном військового супутника Noor

Запуск Іраном військового супутника Noor

t.me/bbbreaking/46312

"Вашингтон, ймовірно, уважно стежить за розвитком цих подій: космічна програма Ірану тісно пов'язана з його ракетними і ядерними програмами. Якщо він здатний запустити важкі військові супутники, то може також встановити ядерні боєголовки на міжконтинентальні ракети. Думаю, що це є частиною зусиль Ірану чинити тиск як на Вашингтон, так і на європейців після виходу США з ядерної угоди", – підкреслив Горовіц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 8 січня Іран здійснив бомбардування військових баз США, розташованих в Іраку. В результаті загинуло 26 американських військовослужбовців. Атака стала помстою за ліквідацію генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Іран
Теги
ракети космос
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Иран утром в среду, 21 апреля". В каком измерении живет редакция Обоза?)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
425 км это низкая околоземная орбита, очень низкая. Спутник на ней долго не продержится без коррекции орбиты.
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Котельников Вячеслав
Котельников Вячеслав
Pavlov Pavel, ну во всяком случае, не ниже,чем орбита украинского Лебедя
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