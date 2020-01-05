Іран закликав ООН покарати Трампа за вбивство Сулеймані

Влада Ірану звернулася до Ради безпеки ООН через ситуацію навколо вбивства США генерала Касема Сулеймані.
Керівництво арабської держави вимагає у Радбезу засудити операцію з боку Штатів, головною метою якої було вбивство високопоставленого силовика Тегерана.
Також відомо, що в Європейському Союзі висловили заклопотаність через смерть Сулеймані. ЄС закликав керівника іранського МЗС прибути до Брюсселя для переговорів і консультацій.
Раніше ж ситуація навколо Ірану і США загострилася до краю. Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
Колаж
Вести Ізраїль
Президент Дональд Трамп в свою чергу заявив, що в разі атаки Штати вдарять по 52 об'єктам в Ірані. За його словами, це станеться "дуже швидко і сильно".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця його ліквідації.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей із його близького оточення.
Припускається, що для ліквідації була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був у Москві та зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
У мережі також спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".