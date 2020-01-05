Іран закликав ООН покарати Трампа за вбивство Сулеймані

Влада Ірану звернулася до Ради безпеки ООН через ситуацію навколо вбивства США генерала Касема Сулеймані.

Керівництво арабської держави вимагає у Радбезу засудити операцію з боку Штатів, головною метою якої було вбивство високопоставленого силовика Тегерана.

Також відомо, що в Європейському Союзі висловили заклопотаність через смерть Сулеймані. ЄС закликав керівника іранського МЗС прибути до Брюсселя для переговорів і консультацій.

Раніше ж ситуація навколо Ірану і США загострилася до краю. Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

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Президент Дональд Трамп в свою чергу заявив, що в разі атаки Штати вдарять по 52 об'єктам в Ірані. За його словами, це станеться "дуже швидко і сильно".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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