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5 січня • оновлено в 14:26
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Іран закликав ООН покарати Трампа за вбивство Сулеймані

1.1т
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Влада Ірану звернулася до Ради безпеки ООН через ситуацію навколо вбивства США генерала Касема Сулеймані.

Керівництво арабської держави вимагає у Радбезу засудити операцію з боку Штатів, головною метою якої було вбивство високопоставленого силовика Тегерана.

Також відомо, що в Європейському Союзі висловили заклопотаність через смерть Сулеймані. ЄС закликав керівника іранського МЗС прибути до Брюсселя для переговорів і консультацій.

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Раніше ж ситуація навколо Ірану і США загострилася до краю. Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

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Президент Дональд Трамп в свою чергу заявив, що в разі атаки Штати вдарять по 52 об'єктам в Ірані. За його словами, це станеться "дуже швидко і сильно".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Дональд Трамп Касем Сулеймані
Місце
Іран
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я считаю, что если сейчас все международные организации утрутся и не введут санкции против США, то нам надо срочно выходить из этих организаций и действовать строго в своих интересах.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кто любит грязное порно? Ловите ))))) Александр Проханов: Я выразил генералу Сулеймани своё восхищение и расцеловал его троекратно по русскому обычаю, а он улыбнулся и поцеловал меня в губы
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